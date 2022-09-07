印度1歲男嬰遭老虎叼走 最強媽媽赤手空拳搏鬥 為救子重傷
撰文：中天快點TV
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當孩子遇上致命危機時，做母親的到底會爆發多驚人的力量？印度一名25歲的婦人艾查娜（Archana Choudhary）日前發現15個月大的兒子，竟然遭到老虎攻擊，一口直接刁走。
艾查娜見狀雖然手無寸鐵，但因偉大的母愛，竟奮不顧身撲向前，赤手空拳與老虎搏鬥，搶下命在旦夕的兒子。
勇鬥惡虎救子 全身滿傷痕 肺部也被咬穿（點圖了解更多）：
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綜合外媒報道，本月4日早上艾查娜一家住在班德夫加爾獅子保護園區（Bandhavgarh Tiger Reserve）附近的村莊內，早上帶兒子出門散步時，突然從一旁竄出一隻老虎，一張嘴尖牙直接刺進兒子頭部，想要把她的兒子叼走。
艾查娜驚嚇之餘，但也爆發驚人母愛，她拚了命撲向前徒手與老虎搏鬥，搶回被叼走的兒子。附近民發現哭喊聲後，趕緊協助將老虎驅離，並把受傷母子送醫。
艾查娜跟兒子雖然保住一命，但傷勢卻非常嚴重，除了全身都是爪痕以外，肺部也被利牙刺穿；至於從虎口被救回的男嬰，經過搶救後已經脫離險境。
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