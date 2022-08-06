河北男收養4小貓22年後變出70多隻老虎　患癌仍拒棄養原因超暖心

中國有名男子22年前在路邊撿回了四隻「小貓」，養大才發現原來牠們都是東北虎，而最初的四隻小東北虎在他的努力下繁殖出許多後代。



隨著自己年紀越來越大，最近又查出患有癌症，男子擔心老虎獅子們未來無所依靠，因此向當地媒體聯絡，希望能給牠們找個好的歸宿。（點圖放大了解👇👇👇）

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來自河北張家口的「李明義」2000年去內蒙古工作，沒想到卻意外撿到四隻東北虎回家飼養，20多年來已繁衍到70多隻。因爲怕老虎孤單，他又引進了非洲獅子作伴，全部養在自己在當地申辦的野生動物人工繁育基地中，目前基地裡總共有73隻東北虎，包括65隻成年虎和8隻幼虎，以及21隻非洲獅子。

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李明義受訪時表示，老虎和獅子們每天都會吃掉破千斤的肉食，養虎至今已經花費數千萬元人民幣，妻子兒女都不諒解，一開始自己也僅是出於「玩票」心態，後來和老虎們相處時間變長產生感情，就捨不得離開牠們了，寧可自己省吃儉用也不願意拋棄。

但如今李明義年紀越來越大，身體也不好，希望能為自己畢生最愛的老虎獅子們找到新家。李明義表示，根據相關法律規定，他的東北虎不能出售也不能殺害，因此當地農業機關都還在幫這名「超狂虎哥」想辦法。

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