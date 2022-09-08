泰國憲法起草委員會：巴育首相任期2025年才屆滿

泰國憲法法院9月8日星期四開會討論首相巴育（Prayuth Chan-ocha）的任期問題，而兩份外洩的呈堂文件揭露，巴育堅持任期應由2017年新憲法頒佈時算起，而參與擬議新憲法的委員會同意，巴育八年的首相任期應在2025年才屆滿。



泰國PBS電視台報道，一份據信是巴育提呈給憲法法院的陳述星期三（9月7日）外洩。據書面陳述，巴育指自己首個任期在2017年4月新的憲法頒佈時即結束，當下的任期則應由2017年算起，因為新的憲法不具追溯期。

另一份據稱是憲法起草委員會前秘書米猜（Meechai Ruchupan）提呈的文件，同樣指巴育的首相任期應從新憲法頒佈時算起。米猜解釋，現行憲法的條文並不適用於憲法頒布前的人事任命和行動，除非有其他具體的條文規定。

泰國憲法法院星期四（9月8日）將召開特別會議，審閱巴育律師團及憲法起草委員會提供的陳述。

反對派認為巴育在2014年8月24日上台，因此任期應在今年8月23日午夜屆滿。反對派也引述憲法起草委員會2018年9月的會議記錄來支持他們的觀點。

根據會議記錄，米猜說，如果同一人在憲法頒布前後連續擔任首相，他的任期應在新憲法生效之前算起。不過，米猜否認這個說法，並指這份會議記錄不完整，也未經委員會核實。巴育目前已暫停首相職務，以待法院做出裁決。

泰國國會9月7日星期三也否決了反對派提出的修憲要求，以取消參議院投選下一任首相的權利。

根據憲法，參議院在2019年大選後的首五年，有權與下議院一起投選首相。由於國會的250名參議員是軍方所委任，反對派認為賦予參議員投票權是為鞏固軍方權力。

修憲須獲國會半數支持，即至少364票。但反對派提出的這項修憲只獲356張支持票。

這是2020年以來，反對派和民間組織第五次嘗試取消參議院的投票權。

本文獲新加坡《聯合早報》授權轉載

