泰國總理巴育遭停職　副總理暫代職務　巴育仍可循兩途徑「復位」

泰國法院8月24日頒令暫停總理巴育（Prayuth Chan-ocha）職務，直至有關其任期的訴訟有結果，副總理巴維（Prawit Wongsuwan）隨即成為看守總理。事實上巴育仍可在15天內提交抗辯書，另外一旦法庭最終裁決結果為他的任期至2025或2027年才結束，他也將復位。



巴育這次遭法院停職，事件始於泰國反對派議員向憲法法院提交聯署釋憲案，要求法院裁定是否終止總理巴育的任期，如今法院決定在訴訟期間暫停巴育職務，直至結果出爐為止。

圖為2021年7月，反政府示威者要求巴育下台。（Getty）

15天內可抗辯

巴育仍可在15天內提交抗辯書，講述為何他應該繼續擔任總理的理由，視乎法庭會否接納。目前巴育遭暫停總理職務，但仍可繼續出任國防大臣。

這次風波與巴育的任期有關，泰國憲法將總理的任期限制為8年。反對派主張巴育在2014年5月22日發動政變，並在2014年8月24日根據臨時憲法就任總理一職，到了2022年8月24日便是到期。

視乎法庭最終裁決

巴育支持者陣營內則有兩種說法，其一是巴育的任期應由現行憲法生效日開始計算，即2017年；其二是應由2019年大選後開始計算，若是如此，巴育可以掌權到2027年。

英媒便指出，巴育仍可能「復位」，若然法庭最終宣判巴育的任期始於2017年或2019年，那麼他的任期便會至2025年或2027年才結束。

泰國總理巴育（Prayuth Chan-ocha）2022年8月23日離開政府大樓（AP）

提早大選？

文章稱，在任總理也有權解散國會，提早舉行大選，但執行黨成員指出，由於泰國11月將舉行APEC峰會，預計不會在這個時間前舉行大選。