長新冠｜症狀包括脫髮及性功能障礙　這幾類人最易受後遺症所困

英國國家統計局（ONS）6月公布報告估計，全英國有200萬人受「長新冠」（long COVID）所苦。



伯明翰大學統計240萬名輕症者的健康紀錄後，統計出新的新冠後遺症，包含脫髮、性功能障礙、排便失禁、失憶症等。

專家表示，長新冠症狀非常廣泛，生活方式風險因素或慢性疾病也無法完全解釋。

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據天空新聞報道，英國ONS估計，全英國有超過200萬人患有長新冠，其中140萬人是最近3個月首次確診或懷疑感染COVID-19，有82.6萬人在至少1年前首次染疫，另有37.6萬人則至少2年前首次染疫。數據顯示，女性、35歲至69歲、生活在貧困地區、患有其他健康問題，以及從事社會護理、教育或衛生醫療行業者出現長新冠的比例最高。

現在，伯明翰大學一項根據240萬人匿名健康紀錄的新研究，已被發表在《自然醫學》期刊上。這些數據是在2020年1月至2021年4月間收集的未住院輕症者紀錄，並將新冠後遺症分作3大類：呼吸道症狀、精神健康與認知問題、更廣泛領域的症狀。

最常見的後遺症為疲勞（55％），其次是呼吸急促（32%）、咳嗽（23%）、肌肉酸痛（23%）。其他症狀還包含失憶症（Amnesia）、肌肉運動失調症（Apraxia）、排便失禁、勃起功能障礙、幻覺、四肢腫脹等。另外，這項新研究還發現，在更廣泛領域中增加了「脫髮」與「性功能障礙」的症狀。

研究主要作者、伯明翰大學公共衛生臨床副教授Shamil Haroon表示，長新冠症狀非常廣泛，生活風險因素或慢性疾病等也無法完全解釋原因，但研究統計發現的症狀有助於醫生在臨床上對長新冠的診斷，以及制定新冠疫情指南的人員改善對長新冠的影響評估。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】