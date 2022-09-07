長新冠｜浸大推中醫康復計劃提供最多四次免費診症　4種條件附合

浸會大學中醫藥學院為幫助出現「長新冠」的人士，推出「光大關愛・長新冠中醫康復計劃」，由浸大中醫師為65歲或以上、曾患新冠病毒病並已經康復的長者，或曾因新冠病毒病而入院並已經康復的人士，提供免費的「長新冠」診症服務和中藥。



兩次門診診症 只限65歲或以上康復者

「光大關愛・長新冠中醫康復計劃」於今天（7日）開始接受網上報名，浸大中醫師會根據參加者的臨床病徵和體質，提供不多於四次免費中醫診症服務，每次診症會按實際情況，處方不多於六天的顆粒劑中藥。

計劃的參加者須於網上系統報名及預約。合資格人士的第一及第三次診症，需親臨五間指定診所接受門診服務；第二及第四次診症會透過手機通訊程式以視像形式進行。四次診症所處方的中藥，均需於指定診所領取。

參加計劃的65歲或以上新冠病毒病康復長者在首次診症時，須出示以下其中一項證明，包括︰

獲政府承認的私營醫務化驗所陽性核酸檢測短訊、電子或紙本紀錄；

衞生署快速抗原測試陽性結果人士申報系統的成功申報短訊或電子紀錄；

衞生署向新冠確診人士發出的隔離令；

其他由政府或醫院管理局發出的康復紀錄； 或出院文件。



浸大校長衞炳江：多患者在病癒後需長時間跟進治理

浸大校長衞炳江指出浸大一直按實際情況推出不同中醫藥防治服務，為有需要人士提供特別支援。現時新冠患者的症狀雖然普遍較輕，但臨床經驗顯示很多患者在病癒後均出現多種後遺症，需長時間跟進治理。他又十分感謝全港社區抗疫連線的大力支持，得以推出「光大關愛・長新冠中醫康復計劃」，為社區的福祉再出一分力。

浸大協理副校長（中醫藥發展）暨中醫藥學院臨床部主任卞兆祥表示，中醫在治療新冠病毒的貢獻，獲得社會肯定，也累積了寶貴經驗。不少新冠患者在病癒後會出現咳嗽、短氣、失眠、脫髮、皮膚過敏、疲累等「長新冠」症狀，而中醫在治療這些症狀方面有豐富經驗，成效顯著。我們希望透過計劃，進一步發揮中醫在對抗新冠疫情的作用，舒緩病癒人士的後遺症狀，改善他們的生活質素。

全港社區抗疫連線總召集人陳振彬則指，全港社區抗疫連線發揚「社區抗疫，你我出力」的精神，致力推動社會各界齊心抗疫。浸大一直不遺餘力地幫助社會對抗新冠，是次支持浸大推出「光大關愛・長新冠中醫康復計劃」，特別關顧病癒長者，以及曾因感染新冠而入院的人士，希望為染疫人士的復康，提供更加全面到位的支援。

除了上述計劃，浸大中醫藥學院在今年初成立「浸大中醫抗疫醫療隊」，並設立「浸大中醫抗疫遠程醫療中心」，向新冠確診者和緊密接觸者提供義診，服務超過41,000人次，共派發超過17萬劑藥物，另有近100間老人院受惠。由疫情開始至今，浸大中醫藥學院共分發超過100,000劑浸大防感方。 浸大又獲政府社會褔利署委任為啟德暫託中心的營運機構之一，在今年3至5月派出中醫師隊伍，為入住中心的新冠病毒病的輕症長者，提供以中醫為主的治療服務。

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