英女王喪夫後健康狀況轉差　2月確診新冠肺炎

英國白金漢宮9月8日稱，英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）正接受醫療監察。她自2021年4月9日喪夫後，健康狀況開始轉差，她2月更確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），引起外界擔憂。



英女王的丈夫菲臘親王（Prince Philip）2021年4月9日逝世，她形容丈夫離世為她的生命帶來巨大的空虛感。她送別愛人後，迅速在2021年4月13日恢復執行公務。但她的身體開始出現問題，多次須暫停執行公務並接受治療。

以下為英女王身體不適的事件列表：

● 英女王2021年10月12日在倫敦出席英國皇家軍團（Royal British Legion）成立百周年活動時，以手杖輔助步行。白金漢宮沒解釋原因，不過英國廣播公司（BBC）推斷，英女王看起來仍行動自如，有關安排相信是為她提供便利。英女王2003年接受右足手術後，一度須以手杖協助步行。

● 美國《名利場》（Vanity Fair）雜誌2021年10月14日稱，醫生要求英女王停止喝酒，以確保她健康無虞，能應付往後繁忙的行程。

● 白金漢宮2021年10月20日稱，英女王決定按醫生的建議休息數天，並取消前往北愛爾蘭的行程。白金漢宮形容英女王是不情願地接受醫生的建議，但王室並沒說明為何醫生會建議英女王休息。

●白金漢宮2021年10月21日指，英女王曾入院接受檢查並已出院。英媒同日引述消息人士指，醫護團隊以謹慎方面為英女王治療，並認為對方有實際需要而須留院一晚。

●白金漢宮2021年10月26日宣布，英女王遵照建議休息，因此不會在2021年11月1日前往蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）出席聯合國氣候峰會（COP26）的晚宴。英女王對沒法親身出席晚宴感到失望。

●白金漢宮2021年10月29日宣布，英女王按照醫生建議，繼續留在家中休養兩週。

●白金漢宮2021年11月14日稱，英女王因背部拉傷，不參加11月14日的國殤紀念日（Remembrance Day）儀式。

●白金漢宮2022年2月20日公布，英女王確診新冠肺炎，所幸她症狀輕微，類似傷風，預計她能繼續履行輕巧的公務。

●白金漢宮2022年2月22日稱，英女王的新冠肺炎症狀未消退，她取消原定在當日舉行的網上活動。

●英女王的新冠肺炎症狀至2022年2月24日仍未消退，她推遲原定於當日舉行的兩場視像會議。

●英女王感染新冠肺炎後康復，但英國《星期日郵報》2022年3月12日引述一些王室專家稱，英女王的行動能力轉差，她現階段拒絕使用輪椅，仍決心盡量自行步行。《太陽報》引述消息人士指，英女王虛弱到無法遛狗。

●白金漢宮2022年4月8日宣布，英女王取消出席4月14日在溫莎堡（Windsor Castle）舉行的濯足節（Maundy Day）彌撒。天空新聞台（Sky News）稱，濯足節是英國王室年度其中一個重要活動，不過即將慶祝96歲誕辰的英女王最近被行動不便問題困擾，因此決定缺席活動。

●白金漢宮2022年4月14日表示，英女王不會在4月17日出席復活節週日的傳統彌撒活動。

●白金漢宮2022年5月10日表示，英女王不會出席當日的國會開幕式，這是她在位期間第三次未能出席。

●英女王2022年6月2日在白金漢宮觀賞御林軍校閱儀式後，白金漢宮指她感到有些不適，因此不會在6月3日到倫敦聖保羅大教堂（St Paul's Cathedral）出席女王壽辰感恩崇拜（National Service of Thanksgiving）。王室表示，英女王行動不便問題復發且感到有些不適（some discomfort）。

●英女王2022年9月6日在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡任命卓慧思（Liz Truss）為英國新首相。澳洲新聞網（News.com.AU）2022年9月6日稱，英女王與卓慧思見面時，英女王持手仗，身穿的服裝比平時稍為輕便，她的右手看來有瘀青，她也有些駝背。

●白金漢宮2022年9月7日表示，英女王接受醫生建議休息，因此原定在當天晚上舉行的樞密院會面須改期。