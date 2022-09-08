英女王伊利沙伯二世離世　享年96歲　查理斯繼位︱持續更新

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）的健康惡化，最終9月8日在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡離世，享年96歲。女王彌留時，她的子女和兩名孫兒威廉王子（Prince William）在旁陪伴，剛巧回國的哈里王子（Prince Harry）也飛赴蘇格蘭。

伊利沙伯二世離世後，王儲查理斯（Prince Charles）即時繼位，成為英王查理斯三世（King Charles III），並準備在9日返回倫敦。本文會持續更新有關英女王的最新消息。



【02:41】法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）表示，伊利沙伯二世是法國的朋友，而且是一名善心的女王，並留下長久的印象。

【02:23】卓慧思雖然以查理斯三世稱呼新英王，不過天空新聞指，有關名稱仍未屬正式性質，稱查理斯的全名是查理斯-菲臘-阿瑟-佐治（Charles Philip Arthur George），因此他可以選擇其中一個名字作為登基名號。

英女王逝世：倫敦白金漢宮大閘外掛上女王離世消息的公告。（AP）

【02:15】英國新任首相卓慧思（Liz Truss）在首相府外發表講話，稱伊利沙伯二世的離世震驚全國和世界，形容對方生前的貢獻是建立當代英國和大英帝國精神的磐石。卓慧思憶述兩日前與女王會面的場面，指女王是自己看啟發對象，她同時向查理斯致敬，強調全國需要團結一致支持英王，展開大家的忠誠和奉獻，並以「天祐吾王」作結。

【02:13】查理斯會成為英王查理斯三世（King Charles III）。

【02:06】英王查理斯發表聲明，對敬愛的母親離世是他和整個家族的最大傷痛。他表示大家會深刻地悼念備受珍愛的君主和母親，並知道全國、領土、英聯邦、甚至全球無數民眾都會深深感受到她的離世，

【01:57】 歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）向英國王室表達慰問，他形容伊利沙伯二世曾被譽為「毫不動搖的伊利沙伯」（Elizabeth the Steadfast），指她生前透過工作和承擔，向大家展示當今世界的長久價值的重要性。

【01:39】英國王室發表聲明，伊利沙伯二世在巴爾莫勒爾堡安詳離世，新國王查理斯及王后卡米拉會留在當地，並在9日返回倫敦。

英女王伊利沙伯二世9月8日離世，結束70年在位。（AP）

【01:31】英國王室宣布，伊利沙伯二世在巴爾莫勒爾堡離世，享年96歲，王儲查理斯即時繼位。

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.



The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W — The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022

【01:13】《衛報》報道，假如伊利沙伯二世在蘇格蘭離世，政府就會啟動「獨角獸行動」（Operation Unicorn），內容主要是將女王的遺體留在巴爾莫勒爾堡兩天後，再經陸路將靈車運往蘇格蘭首府愛丁堡的荷里路德宮（Palace of Holyroodhouse）。

【00:18】愛德華、安德魯及威廉王子一同乘車抵達巴爾莫勒爾堡。

【00:15】美國白宮發言人表示，總統拜登（Joe Biden）稱自己的心與女王同在。

【23:57】英女王傳出健康問題後，倫敦白金漢宮外有大批民眾冒雨聚集，等待最新消息。

【23:26】《衛報》報道，哈里王子夫婦獨自前往巴爾莫勒爾堡。不過天空新聞引述消息人士指，梅根並沒有前往當地，而是留在倫敦，但可能在較後時間前往蘇格蘭。

【23:16】天空新聞報道，載着多名王室成員的飛機在蘇格蘭降落後，威廉王子、安德魯王子、愛德華王子夫婦快速地離開飛機，啟程前往巴爾莫勒爾堡。

較早前有英媒報道，英女王4名子女已抵達巴爾莫勒爾堡，不過如今顯示安德魯王子與愛德華王子尚在前往途中。

【23:14】英國唐寧街10號表示，首相卓慧思未有在今天或明天前往蘇格蘭的計劃。

【22:53】天空新聞報道，一架相信載着多名王室成員的飛機降落在蘇格蘭的機場，機上人員相信包括威廉王子。

【22:40】據英媒報道，英國廣播公司第一台（BBC One）中斷原有播放節目計劃，改為新聞直播，且主播愛德華茲（Huw Edwards）在播報時穿上黑色西裝外套、戴上黑領帶，引發熱議。

【22:09】天空新聞報道，白金漢宮門外擺放告示，說明今天不會有皇家衛兵交接儀式。

英國王室：2022年9月8日早上，英國白金漢宮門外擺放告示牌，說明今天不會有皇家衛兵交接儀式。（Getty）

【21:43】英國克拉倫斯宮（Clarence House）證實，王儲查理斯與妻子卡米拉已經抵達蘇格蘭巴爾莫勒爾堡。

▼倫敦白金漢宮外的情況▼

【21:40】英國多名政治人物紛紛發聲，對女王的狀況表達關心或憂慮，包括英國首相卓慧思（Liz Truss）、在野工黨領袖施紀賢、蘇格蘭首席部長施雅晴（Nicola Sturgeon）、英國前首相貝理雅（Tony Blair）等人。

All of us are feeling profoundly concerned at reports of Her Majesty’s health.

My thoughts and wishes are with the Queen and all of the Royal Family at this time. — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) September 8, 2022

【21:25】英媒ITV報道，英女王的4名子女都已抵達蘇格蘭巴爾莫勒爾堡，陪伴在女王身邊。英女王的4名子女分別是王儲查理斯、安妮公主、安德魯王子與愛德華王子。

【21:15】哈里王子的發言人表示，哈里王子與妻子梅根都正在前往蘇格蘭途中。

圖為英女王2022年9月6日在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡會見卓慧思（Liz Truss），並任命她為首相（AP）

【21:14】英媒報道，威廉王子的妻子、劍橋公爵夫人凱特（Catherine, Duchess of Cambridge）與子女會留在溫莎堡。威廉王子則已前往蘇格蘭。

【21:12】英國傳媒報道，英女王的女兒安妮公主已在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）。

【21:10】白金漢官的聲明稱「經過今天早上的進一步評估，醫生擔心女王陛下的健康，並建議她保持接受醫療監察。」

英女王目前在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）度假。她原定7日晚上以視像形式出席樞密院會議，不過白金漢宮早前指，女王6日經過一整天的活動後，醫生建議她休息，因此當天晚上舉行的樞密院會面需要改期。