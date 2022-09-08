英女王伊利沙伯二世離世 享年96歲 查理斯繼位︱持續更新
英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）的健康惡化，最終9月8日在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡離世，享年96歲。女王彌留時，她的子女和兩名孫兒威廉王子（Prince William）在旁陪伴，剛巧回國的哈里王子（Prince Harry）也飛赴蘇格蘭。
伊利沙伯二世離世後，王儲查理斯（Prince Charles）即時繼位，成為英王查理斯三世（King Charles III），並準備在9日返回倫敦。本文會持續更新有關英女王的最新消息。
【02:41】法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）表示，伊利沙伯二世是法國的朋友，而且是一名善心的女王，並留下長久的印象。
【02:23】卓慧思雖然以查理斯三世稱呼新英王，不過天空新聞指，有關名稱仍未屬正式性質，稱查理斯的全名是查理斯-菲臘-阿瑟-佐治（Charles Philip Arthur George），因此他可以選擇其中一個名字作為登基名號。
【02:15】英國新任首相卓慧思（Liz Truss）在首相府外發表講話，稱伊利沙伯二世的離世震驚全國和世界，形容對方生前的貢獻是建立當代英國和大英帝國精神的磐石。卓慧思憶述兩日前與女王會面的場面，指女王是自己看啟發對象，她同時向查理斯致敬，強調全國需要團結一致支持英王，展開大家的忠誠和奉獻，並以「天祐吾王」作結。
【02:13】查理斯會成為英王查理斯三世（King Charles III）。
【02:06】英王查理斯發表聲明，對敬愛的母親離世是他和整個家族的最大傷痛。他表示大家會深刻地悼念備受珍愛的君主和母親，並知道全國、領土、英聯邦、甚至全球無數民眾都會深深感受到她的離世，
【01:57】 歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）向英國王室表達慰問，他形容伊利沙伯二世曾被譽為「毫不動搖的伊利沙伯」（Elizabeth the Steadfast），指她生前透過工作和承擔，向大家展示當今世界的長久價值的重要性。
【01:39】英國王室發表聲明，伊利沙伯二世在巴爾莫勒爾堡安詳離世，新國王查理斯及王后卡米拉會留在當地，並在9日返回倫敦。
【01:31】英國王室宣布，伊利沙伯二世在巴爾莫勒爾堡離世，享年96歲，王儲查理斯即時繼位。
The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.— The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022
The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W
【01:13】《衛報》報道，假如伊利沙伯二世在蘇格蘭離世，政府就會啟動「獨角獸行動」（Operation Unicorn），內容主要是將女王的遺體留在巴爾莫勒爾堡兩天後，再經陸路將靈車運往蘇格蘭首府愛丁堡的荷里路德宮（Palace of Holyroodhouse）。
【00:18】愛德華、安德魯及威廉王子一同乘車抵達巴爾莫勒爾堡。
【00:15】美國白宮發言人表示，總統拜登（Joe Biden）稱自己的心與女王同在。
【23:57】英女王傳出健康問題後，倫敦白金漢宮外有大批民眾冒雨聚集，等待最新消息。
【23:26】《衛報》報道，哈里王子夫婦獨自前往巴爾莫勒爾堡。不過天空新聞引述消息人士指，梅根並沒有前往當地，而是留在倫敦，但可能在較後時間前往蘇格蘭。
【23:16】天空新聞報道，載着多名王室成員的飛機在蘇格蘭降落後，威廉王子、安德魯王子、愛德華王子夫婦快速地離開飛機，啟程前往巴爾莫勒爾堡。
較早前有英媒報道，英女王4名子女已抵達巴爾莫勒爾堡，不過如今顯示安德魯王子與愛德華王子尚在前往途中。
【23:14】英國唐寧街10號表示，首相卓慧思未有在今天或明天前往蘇格蘭的計劃。
【22:53】天空新聞報道，一架相信載着多名王室成員的飛機降落在蘇格蘭的機場，機上人員相信包括威廉王子。
【22:40】據英媒報道，英國廣播公司第一台（BBC One）中斷原有播放節目計劃，改為新聞直播，且主播愛德華茲（Huw Edwards）在播報時穿上黑色西裝外套、戴上黑領帶，引發熱議。
【22:09】天空新聞報道，白金漢宮門外擺放告示，說明今天不會有皇家衛兵交接儀式。
【21:43】英國克拉倫斯宮（Clarence House）證實，王儲查理斯與妻子卡米拉已經抵達蘇格蘭巴爾莫勒爾堡。
▼倫敦白金漢宮外的情況▼
【21:40】英國多名政治人物紛紛發聲，對女王的狀況表達關心或憂慮，包括英國首相卓慧思（Liz Truss）、在野工黨領袖施紀賢、蘇格蘭首席部長施雅晴（Nicola Sturgeon）、英國前首相貝理雅（Tony Blair）等人。
All of us are feeling profoundly concerned at reports of Her Majesty’s health.— Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) September 8, 2022
My thoughts and wishes are with the Queen and all of the Royal Family at this time.
【21:25】英媒ITV報道，英女王的4名子女都已抵達蘇格蘭巴爾莫勒爾堡，陪伴在女王身邊。英女王的4名子女分別是王儲查理斯、安妮公主、安德魯王子與愛德華王子。
【21:15】哈里王子的發言人表示，哈里王子與妻子梅根都正在前往蘇格蘭途中。
【21:14】英媒報道，威廉王子的妻子、劍橋公爵夫人凱特（Catherine, Duchess of Cambridge）與子女會留在溫莎堡。威廉王子則已前往蘇格蘭。
【21:12】英國傳媒報道，英女王的女兒安妮公主已在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）。
【21:10】白金漢官的聲明稱「經過今天早上的進一步評估，醫生擔心女王陛下的健康，並建議她保持接受醫療監察。」
英女王目前在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）度假。她原定7日晚上以視像形式出席樞密院會議，不過白金漢宮早前指，女王6日經過一整天的活動後，醫生建議她休息，因此當天晚上舉行的樞密院會面需要改期。
英女王在位多少年？
英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）生於1926年，她在1952年2月繼位，至今在位70年。
英女王近年有哪些疾病？
英女王自2021年4月9日喪夫後，健康狀況開始轉差，多次取消出席公開活動，一直引來外界關注，2021年11月，英女王曾因背部拉傷而不參加11月14日的國殤紀念日（Remembrance Day）儀式。她在2022年2月確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）。