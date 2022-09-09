英女王逝世丨97前曾兩度訪港　「落區」行街市展示親民一面

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）9月8日在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡逝世，享年96歲。她1952年登基，直至香港1997年回歸為止，當了港人「事頭婆」45年。香港近三分一的殖民時期都在其統治之下。英女王生前曾兩度訪港，均受熱烈歡迎。港英政府亦先後為英女王兩次訪港，發行紀念郵票，以及價值1,000港元的紀念金幣。



圖為1986年10月21日英女王伊利沙伯二世抵達香港後，與尼泊爾啹喀兵儀仗隊的負責人交談。（AP）

1975年首次訪港

英女王伊利沙伯二世1975年首次訪港，是首位踏足香港的英國在位君王。

她當年與丈夫菲臘親王（Prince Philip）於5月4日乘坐飛機抵港 ，二人其後乘搭專車到九龍公眾碼頭，再轉乘遊艇渡海前往香港大會堂。機場外的市民夾道歡迎，甚至有民眾追車，希望一睹女王風采。

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二人此行到訪摩士公園、當時剛落成的何文田愛民邨、紅磡車站、香港大學、葵涌貨櫃碼頭、荃灣工業區及跑馬地馬場等地。英女王期間走入屋邨探訪港人家庭，又穿着高跟鞋到街市，與小販近距離接觸，盡顯親民一面。

他們5月7日早上離開香港前往日本。香港在女王離港前一夜舉行煙花表演。這是本地自1967年六七暴動後首次的煙花表演。

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1986年再度訪港

英女王第二次訪港是在1986年，亦是《中英聯合聲明》簽署後的第二年。

當年英女王結束訪問中國的行程後，乘坐皇家遊艇不列顛尼亞號（The Royal Yacht Britannia）於10月21日抵港。英女王亦是首位訪華的英國君王。

英女王抵埗香港後檢閱儀仗隊，其後經過九龍的街道，沿着梳士巴利道和漆咸道，在沿途民眾揮旗歡迎下，前往後來成為香港理工大學的香港理工學院，探訪校內學生。

據香港博物館專家顧問鄭寶鴻的《順流逆流——香港近代社會影像1960—1985》，英女王在這3天訪問行程中，曾前往和平紀念碑獻花，出席立法局大樓、滙豐銀行總行、香港會議展覽中心、紅磡體育館、沙田馬場及沙田隆享邨等地的歡迎活動。

1986年的旅程是英女王最後一次訪港，直至香港1997年主權移交後，英女王亦再無踏足香港土地。