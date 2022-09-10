英女王逝世｜查理斯三世演講翻譯全文　終生服務的承諾

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）9月8日逝世，查理斯三世（Charles III）繼位。查理斯三世在9月9日對全國演講，以下是他的演說全文。



今天，我懷著深切的悲痛向你們講話。女王陛下——我親愛的母親，激勵了我和所有的家人，為我們樹立了榜樣。我們欠她的，是任何一個家庭對母親所欠下的最由衷的債，源於她的愛、親情、指引、理解和榜樣。

伊麗莎白女王度過了圓滿的一生；她信守了命運的承諾，她的去世讓人深感悲痛。今天，我向大家重申這終生服務的承諾。

除了我所有的家人都感到悲傷之外，我們也和英國、所有女王擔任元首的國家、英聯邦以及全世界的很多人一樣。她為這麽多國家的人民服務了70多年，讓人深感感激。

1947年，在她21歲生日那天，她在開普敦向英聯邦人民的廣播中承諾，把她的一生奉獻給她的人民，不論長短。

這不僅是一個承諾，這是一個深遠的個人承諾，這定義了她的整個人生。她為職責做出了犧牲。

歷經時移世易、悲歡離合，她作為君主的忠誠和奉獻精神從未動搖。

在她為國效力的一生中，我們看到了對傳統的持久熱愛，以及對進步的無畏擁抱，這使我們作為國家變得偉大。她激發了人們的喜愛、欽佩和尊重之情，這些成為她統治時期的標誌。

正如我的每一個家庭成員可以證明的那樣，她把這些品質與熱情、幽默，以及總是能準確看到別人最好一面的能力，結合在一起。

我向我母親的回憶致敬，向她為國效力的一生致敬。我知道，她的去世給你們中的許多人帶來了巨大的悲傷，我和你們所有人一樣，都有無法估量的失落。

當女王登基時，英國和世界仍在應對貧困和第二次世界大戰的後果，仍按着當年的慣例生活。

在過去的70年里，我們看到我們的社會，已經成為一個擁有多種文化和多種信仰的社會。

國家也隨之發生了變化。但是，通過所有的變化和挑戰，我們的國家和王國大家庭，已經變得繁榮昌盛——我為他們的才能、傳統和成就感到無以言表的自豪。我們的價值觀始終如一，而且保持不變。

君主制的作用和職責依然存在，一如君主與英國國教會的特殊關系和責任。我自己的信仰，深深植根於教會中。

在這種信仰和它所激發的價值觀，我從小就被教育要對他人負責，並對我們獨特的歷史，和我們議會制政府的寶貴傳統、自由和責任，給予最大的尊重。

正如女王本人所做的那樣，我現在也莊嚴宣誓，在上帝賦予我的剩餘時間裏，將堅持憲法原則作為我們國家的核心。

無論你們身在英國何方，或者身在世界各地的王國和領土，無論你們的背景或信仰如何，我都將努力以忠誠、尊重和愛為你們服務，就像我一生一直所做的那樣。

當我承擔起新的責任時，我的生活當然會改變。

我再也不可能把這麽多的時間和精力投入到我非常關心的慈善事業和問題上了。但我知道，這項重要的工作將由其他我信任的人繼續進行。

對我的家庭來說，這也是一個變化的時期。我期待著我親愛的妻子卡米拉的幫助。

為了表揚她自我們17年前結婚以來對公眾的忠誠服務，她成為了我的王后。

我知道，她將以我所倚重的堅定不移的敬業精神，來履行她的新職責。

作為我的繼承人，威廉現在繼承了對我意義重大的蘇格蘭頭銜。

他接替我成為康和公爵，並承擔起我50多年來一直承擔的康和公國的責任。

今天，我很自豪地為他加冕威爾士親王，Tywysog Cymru，在我生命和職責的大部分時間裏，我非常榮幸地承擔著這個頭銜。

我知道，有凱特在身邊，我們的新威爾士親王和王妃將繼續激勵和引領國民對話，幫助把邊緣人帶到中心，在那裏可以為他們提供至關重要的幫助。

我也想表達我對哈里和梅根的愛，他們將繼續在海外生活。

在一周多點的時間裏，我們將作為一個國家、一個英聯邦、乃至一個全球共同體團聚在一起，安葬我親愛的母親。

在悲痛中，讓我們記住她的榜樣，並從她身上汲取力量。

我代表我所有的家人，對你們的慰問和支持表示最誠摯和衷心的感謝。

這些慰問和支持，讓我無以言表。

我親愛的媽媽，當你開始你最後一次偉大的旅程，去見我親愛的已故父親團聚時，我只想說：謝謝你。

感謝你們這些年來對我們的家庭，以及你們為之辛勤服務的國際大家庭的愛和奉獻。

願天使的歌聲讓你安息。