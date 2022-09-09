英女王逝世｜訪華登長城雲南親手種玫瑰　歸還聯軍奪走的鎏金獅子

英女王伊利沙伯二世（Elizabeth II，另譯「英國女王伊麗莎白二世」）9月8日逝世，享年96歲。1986年伊利沙伯二世作為首位訪華的英國國家元首，訪問北京，上海，西安，昆明和廣州城市。歸還八國聯軍時期從圓明園掠奪走的鎏金獅子。

1986年10月12日，一架插有英國皇家旗幟的專機降落在首都國際機場，英女王展開為期七天的訪問，當時中國外交部長吳學謙在機場迎接。英女王在北京參觀了天壇公園、故宮、幼兒園，還在人民大會堂觀看晚會表演。

在長城英女王與菲臘親王（Prince Philip，1921-2021）留下經典合影。此外她也赴西安看兵馬俑、在上海訪問期間，英女王曾與時任上海市長江澤民見面。伊莉沙伯二世歸還在八國聯軍時期從圓明園被聯軍掠走的鎏金獅子，目前這對鎏金獅子放在北京釣魚台賓館18號樓門口。

喝普洱游西山 親手種下玫瑰花

除了故宮、兵馬俑，英女王還訪問雲南昆明。《上游新聞》報道，「當時機場上飄揚著中、英兩國國旗，身穿24種少數民族盛裝的1500多名群眾奏著歡快的民族樂曲，揮動手中的花束和綵帶」，女王進入市區後，在街道兩旁近萬市民自發的熱情鼓掌中，入住雲南震莊賓館。

英女王訪問雲南時的場景。（雲南畫報）

《 上游新聞》採訪當時37歲、雲南震莊賓館中餐飲部經理的趙敏，她負責管理女王在賓館內以及外出的飲食。趙敏回憶，賓館提前半年就在準備著迎接女王的到來，在正門前專門栽種迎客松，還在九曲橋上新建了兩座中式的亭子，服務員也專門接受了禮儀培訓。

她表示，當時按照女王的習慣佈置房間，並花費3個月時間，專門為女王打造紫檀木床和梳妝台，床上精心雕刻了雙獅滾繡球，紅色的床罩上繡著雙鳳朝陽的圖案，凸顯中國傳統文化風采。

女王訪雲南第二天，一行人遊覽了西山風景區。女王登臨西山的三清閣，並在品嚐雲南普洱茶。之後，女王乘龍門號遊艇遊覽滇池，順水路來到大觀公園。

下船後她沿著石橋來到近華浦核心區域，在觀稼堂右前方的花壇裡種下專門從英國帶來的3株玫瑰花。

乘坐古董勞斯萊斯 品嚐廣東烤乳豬

1986年10月18日，英女王伊利沙伯二世及蒞臨廣州白天鵝賓館，香港商人霍英東特地贈送給白天鵝賓館一輛閃爍著湛藍光彩的三排座古董勞斯萊斯。女王在廣州的餐飲也讓廚師煞費苦心。雖然只有六道菜，但每一道菜名都寓意吉祥如意，並飽含濃厚的浪漫主義色彩。

英女王逝世｜36年前訪廣州入住白天鵝賓館 霍英東贈勞斯萊斯接待

一封遲到390年前的信

年英國女王伊利沙伯二世訪華時在北京人民大會堂盛大的國宴上發表講話，並給予時任國家主席李先念一封遲到390年的信，她表示，這是英國女王伊利沙伯一世在1596年寫給明朝萬曆皇帝的一封信。內容提到，希望英中兩國之間貿易能得到發展。

但那封信卻一直沒有送到。英女王表示，「1602年以來的郵政事業已經進步了，您們邀請我們到這裡的信件平安地送到了，我很高興接受這個邀請。」



英女王訪華是在1984年中英兩國領導人簽署《中英聯合聲明》之後，標誌中英兩國透過談判方式，解決1997年香港前途問題後，踏入新歷史時刻。