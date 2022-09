英女王逝世｜查理斯三世接見卓慧思　形容母親離世是最可怕時刻

英女王伊利沙伯二世(Queen Elizabeth II)9月8日離世後,王儲查理斯隨即繼位為查理斯三世(King Charles III),他9日返回倫敦,並隨即接見日前上任的首相卓慧思(Liz Truss)。



天空新聞(Sky News)報道,查理斯三世從蘇格蘭返回倫敦後,在白金漢宮(Buckingham Palace)短暫會見卓慧思,期間他提到母親伊利沙伯二世過身一事時,形容這是最可怕的時刻,而且不少人都有同樣感受。

卓慧思向查理斯三世表達哀悼,對方稱在白金漢宮外見到大批民眾送上慰問和放滿鮮花,因此感到非常感動。他亦可能考慮到卓慧思剛上台,因此稱今次會面不會阻礙太多時間。

而在會面後,倫敦聖保羅大教堂(St Paul's Cathedral)舉行伊利沙伯二世的悼念活動,查理斯三世亦首次發表全國錄影講話,向母親致敬,形容她生前是自己和家族的啟發對象和榜樣。他同時強調國家的價值和君主的職責不變,自己亦會在餘生為大家效勞。

英王查理斯9月9日發表錄影講話,感謝母親伊利沙伯二世生前的付出。(AP)

查理斯三世在講話中宣布,兒子威廉王子(Prince William)繼承威爾斯親王(Prince of Wales)稱號,正式成為王儲。他相信威廉王子在妻子凱特王妃(Duchess of Cornwall and Cambridge)的輔助下,可以繼續啟發和帶領全國溝通。

另外查理斯三世亦提到在海外生活的哈里王子(Prince Harry)夫婦,稱表達對他們的愛。他最後以「敬愛的母親」準備與父親菲臘親王(Prince Philip)團聚作結,感謝她畢生對王室家族和民眾的愛護和奉獻。