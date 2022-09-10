英女王逝世｜查理斯三世接見卓慧思　形容母親離世是最可怕時刻

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）9月8日離世後，王儲查理斯隨即繼位為查理斯三世（King Charles III），他9日返回倫敦，並隨即接見日前上任的首相卓慧思（Liz Truss）。



天空新聞（Sky News）報道，查理斯三世從蘇格蘭返回倫敦後，在白金漢宮（Buckingham Palace）短暫會見卓慧思，期間他提到母親伊利沙伯二世過身一事時，形容這是最可怕的時刻，而且不少人都有同樣感受。

卓慧思向查理斯三世表達哀悼，對方稱在白金漢宮外見到大批民眾送上慰問和放滿鮮花，因此感到非常感動。他亦可能考慮到卓慧思剛上台，因此稱今次會面不會阻礙太多時間。

而在會面後，倫敦聖保羅大教堂（St Paul's Cathedral）舉行伊利沙伯二世的悼念活動，查理斯三世亦首次發表全國錄影講話，向母親致敬，形容她生前是自己和家族的啟發對象和榜樣。他同時強調國家的價值和君主的職責不變，自己亦會在餘生為大家效勞。

英王查理斯9月9日發表錄影講話，感謝母親伊利沙伯二世生前的付出。（AP）

查理斯三世在講話中宣布，兒子威廉王子（Prince William）繼承威爾斯親王（Prince of Wales）稱號，正式成為王儲。他相信威廉王子在妻子凱特王妃（Duchess of Cornwall and Cambridge）的輔助下，可以繼續啟發和帶領全國溝通。

另外查理斯三世亦提到在海外生活的哈里王子（Prince Harry）夫婦，稱表達對他們的愛。他最後以「敬愛的母親」準備與父親菲臘親王（Prince Philip）團聚作結，感謝她畢生對王室家族和民眾的愛護和奉獻。