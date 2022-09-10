泰國法院或下周開始審議巴育任期案　專家料裁決較可能有利巴育

泰國副總理威薩努（Wissanu Krea-ngam）9月9日稱，憲法法院或於9月14日開始審議巴育（Prayuth Chan-Ocha）的總理任期。



威薩努指，9月14日是涉案各方向法院提交陳述的最後期限，法院可能會在當日或9月15日開始審議此案。他說暫未知審議程序是否可在一天內完成。

他表示，一般來說，法院的審議沒固定的時間框架，但這項政策可能不適用於此案。

憲法法院9月8日要求各方提供更多證據，以考慮是否終止巴育的任期。

新加坡《海峽時報》9月8日稱，有分析家表示，法院較有可能作出對巴育有利的裁決，因為選擇政治延續性，而不是嚴格的法律解釋，將有助於避免出現政治真空、對保皇黨造成麻煩。

憲法法院8月24日下令暫停巴育的總理職務，直至有關其任期的訴訟有結果為止。

任期問題鬧爭議

泰國憲法將總理的任期限制為8年。反對派認為，巴育的任期會在2022年8月24日到期，因為他是在2014年5月22日發動政變，並在2014年8月24日根據臨時憲法就任總理一職。

巴育支持者陣營內則有兩種說法，其一是巴育的任期應由現行憲法生效日開始計算，即2017年；其二是應由2019年大選後開始計算，若是如此，巴育可以掌權到2027年。