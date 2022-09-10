英女王逝世︱英國硬幣上查理斯頭像料將面朝左方　原來與傳統有關

目前有290億個印有英女王伊利沙伯二世（Elizabeth II，又譯伊麗莎白二世）頭像的硬幣在市面上流通。《紐約時報》報道，英女王伊利沙伯二世1952年登基，皇家造幣廠在一年後開始推出印有伊利沙伯二世五款不同頭像的硬幣，她的五個頭像都面向右側。



現在輪到英國國王查理斯三世的頭像出現在英國硬幣上，他的頭像有很大可能會面向左側。

根據英國王室網站，自17世紀查理二世（又譯為查理斯二世）登基至今，鑄造在英國硬幣上的君主頭像都與其前一任君主的頭像面朝相反方向。由於伊利沙伯二世的頭像面朝右邊，因此查理斯三世的頭像大概會面朝左邊。

唯一例外者是1936年在位不到一年的愛德華八世。在愛德華八世之前的國王是喬治五世，喬治五世的頭像是面朝左，輪到愛德華八世時應該面朝右，但他卻選擇了面朝左，只因為他個人喜歡。

在愛德華八世之後繼位的喬治六世則依照傳統安排，硬幣頭像採用了面朝左，因為愛德華八世的硬幣頭像本應面朝右。

喬治六世就是伊利沙伯二世的父親，他在1952年駕崩。

查理斯登基：2022年9月9日，新國王查理斯與新王后卡米拉抵達英國白金漢宮（AP）

1952年登基的伊利沙伯二世於9月8日下午在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡安詳去世，享年96歲。

英國政府9日宣布全國進入哀悼期，哀悼期將持續至國葬日結束。在此期間，王室住宅、政府大樓和軍事機構降半旗。白金漢宮同日發表聲明說，王室成員和王室工作人員等將進行王室哀悼，時間持續至國葬後第七天。國葬的具體日期將適時公布。

由於全國處於哀悼中，目前尚不清楚英國政府何時會更改硬幣上的君主頭像。

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