英女王逝世｜生前手背大片瘀黑　醫生：她或是患上此病

英國女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）9月8日逝世，享年96歲。她生前接見及任命新首相卓慧思（Liz Truss）時，身體狀況或已拉響警報。一名澳洲醫生稱她手背的瘀黑可能罹患周邊血管疾病（Peripheral vascular disease，PVD）的證據。



名為科恩-瓊斯（Dr. Deb Cohen-Jones）的澳洲醫生對英國《每日郵報》說，女王6日在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）接見卓慧思並任命她為新首相時，從照片已見女王手背部份發黑，這可能代表她身體健康已亮起紅燈。

她說，女王的手背上有斑，這通常發生在心臟已無法有效泵血之時。

白金漢宮在英國時間8日公布女王在下午6時30分去世時僅稱，她在巴爾莫勒爾堡「安詳離世」，並無說明她的死因。

科恩-瓊斯稱，這是一種血液循環障礙，會導致心臟和大腦外的血管變窄、阻塞或痙攣。

她說：「它有時會導致心臟衰竭。如你的周邊循環很差，器官就沒得到良好的血液供應。 這可能是多個器官衰竭的徵兆。」

她稱，如女王真的患有這種慢性病，她會很痛苦，因情況「看起來很嚴重」。

英女王伊利沙伯二世逝世：就在女王（左）離世兩天前，她9月6日在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡接見新首相卓慧思（右），有眼尖的網民發現，女王手背瘀黑。（AP）

倘若醫生所言屬實，《每日郵報》女王當天很可能是以令人難以置信的傾向和意願，履行公務、接見卓慧思，而且表現得精神奕奕。

PVD的症狀包括間歇性疼痛，可能表現為痙攣或肌肉疲勞、受影響的身體部位覺得冷、有麻木及針刺感。

報道稱，女王過去出席公開場合時都佩戴手套，所以外界很難知道她手背上的瘀斑已存在多久。

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