英女王逝世︱自動字幕出錯 BBC播報女王新聞誤出現「陰道」字眼
撰文：聯合新聞網
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英國女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）8日在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡辭世，英國廣播公司（BBC）9日在報道繼任國王的查理斯三世與妻子卡米拉（Camilla） 下飛機、準備驅車前往白金漢宮時，自動產生的字幕（auto subtitle）出現嚴重錯誤，提到女王時，英文字幕應是「Regina」（拉丁文中有女王之意），結果卻出現「vagina」（陰道）。
鏡報報道，9日下午1時40分左右，查理斯三世與妻子卡米拉下飛機準備驅車前往，並首度以國王身分進入象徵君主地位的白金漢宮，當時BBC記者正談到伊利沙伯二世（Elizabeth II），並解釋下飛機的是卡米拉。
Oops.. BBC should really be more careful with their auto subtitles.. pic.twitter.com/ggAMqpgac7— Johnny Nicks (@SadSensituv) September 9, 2022
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此時有眼尖觀眾發現，在即時轉錄字幕時，畫面上的字幕竟然使用了「vagina」（陰道），而非「Regina」（拉丁文中有女王之意）。對此網友表示，「BBC應該更加小心他們的字幕」、「這是很嚴重的失誤」。
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