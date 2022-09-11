英女王逝世｜國葬9月19日倫敦西敏寺舉行

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）9月8日離世後，白金漢宮（Buckingham Palace）10日公布喪禮安排，宣布國葬會於19日在倫敦西敏寺（Westminster Abbey）舉行。而在國葬舉行前夕，民眾將可以瞻仰靈柩。



天空新聞（Sky）報道，白金漢宮與負責協調喪禮安排的諾福克公爵（Duke of Norfolk）公布未來數天的悼念及喪禮安排。伊利沙伯二世的靈柩會在當地時間11日早上10時由六名皇家獵場看守人（Royal gamekeeper）移離巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle），再由靈車運送至荷里路德宮（Palace of Holyroodhouse），預計需時六小時，之後由宮內人員向女王致意。

英王查理斯三世（King Charles III）及王后卡米拉（Queen Consort Camilla）會於12日前往蘇格蘭首府愛丁堡（Edinburgh），查理斯三世和部分王室成員會於下午2時35分徒步扶靈至聖吉爾斯大教堂（St Giles' Cathedral）。

英女王逝世：（從左至右）英國王室多名成員包括安德魯王子、尤金妮公主、愛德華王子、安妮公主、查理斯三世外甥女扎拉、路易絲·溫莎女勳爵及威塞克斯伯爵夫人蘇菲9月10日在巴爾莫勒爾堡外視察民眾留下的悼念花束。（AP）

放有象徵蘇格蘭君主的蘇格蘭皇冠（Crown of Scotland）的靈柩將於下午2時55分抵達聖吉爾斯大教堂，民眾屆時可以在大教堂內瞻仰靈柩。查理斯三世等王室成員會在晚上7時20分舉行守夜儀式。

女王的靈柩13日下午移送到愛丁堡機場，由伊利沙伯二世的女兒安妮公主（Princess Anne）陪伴下，乘坐飛機前往倫敦諾斯霍爾特皇家空軍基地（RAF Northolt），再返回白金漢宮，靈柩會安放在宮內宴會廳，王室成員到場弔唁。

2022年9月10日，英國查理斯三世（右一）在王位繼承理事會成員面前，正式被確認為英國新王。即位會議在倫敦的聖詹姆士宮內舉行，國王傳統上不出席，但之後來到宮內的寶座室，就誓詞進行宣讀及簽署，以及由其他見證人加簽，當中包括王儲威廉王子（後排左），以及查理斯之妻、王后卡米拉。（後排右）（AP）

當局會在14日將帝國皇冠（Imperial State Crown）及花圈置在靈柩上，再安放在炮架上，並在查理斯三世及王室家族成員的跟隨下，於下午2時22分由白金漢宮前往西敏宮 （Palace of Westminster），等待坎特伯雷大主教完成簡短的儀式後，民眾可以到場瞻仰靈柩。

國葬會於19日早上11時開始，預計卓慧思（Liz Truss）及約翰遜（Boris Johnson）等現任及前首相和政治人物，以及美國總統拜登（Joe Biden）、日皇德仁等政要都可能會出席。靈柩之後會送回溫莎堡，為十天的全國哀悼期劃上句號。而當天原本是普通上班日，但查理斯三世已經批准當天為銀行假期。