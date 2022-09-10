英女王逝世︱國葬備極哀榮　多國首腦元首擬出席

英女王伊利沙伯二世（Elizabeth II）9月8日離世，她的國葬將會在近日舉行。多國領導人對女王離逝表示哀悼，部分亦表示有意出席其葬禮，這將會是英國解除新冠防疫限制後，舉行的最大型的國民紀念活動。



英女王的葬禮將會有大量賓客參加，包括她的親人、各國領導人、其他國家君主等等。英國新任首相卓慧思（Liz Truss）及反對工黨領袖施紀賢（Keir Starmer）亦預料會代表國會出席。

美國總統拜登（Joe Biden）9月9日表示，他將會出席英女王的葬禮，正等待儀式的更多細節。英女王的國葬預料會在近日舉行，正式日子有待英國公布。

圖為9月9日，英國所有大小報章都以女王逝世作為頭版。（AP）

除了拜登外，土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）亦告訴記者有意出席葬禮。埃爾多安稱他曾兩次在白金漢宮與英女王見面。

多國君主及王室成員亦將預料出席葬禮，日媒報道日皇德仁及其妻子雅子正安排出席典禮。

英女王在位超過70年，是英國統治時間最長的君主。即使因俄烏戰爭，導致兩國關係跌入冰點的俄羅斯總統普京（Vladimir Putin），也發表聲明哀悼英女王的逝世。普京不會出席葬禮，但表示英女王的智慧贏得俄羅斯人的尊重。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在10日訪問英國駐巴黎大使館，為女王簽署悼念冊。英國駐法國大使在官方Twitter上表示：非常感謝馬克龍總統到訪，以法國人民的名義向女王陛下致敬。

圖為9月9日，美國副總統賀錦麗前往英國駐美大使館，簽寫悼念冊。（AP）

前大都會警察指揮布羅德赫斯特（Bob Broadhurst）表示，葬禮幾乎肯定需要動員全英國最大的警備力量，因幾乎每個國家的國王、王后、首相或總統都會參加葬禮。

菲臘親王於2021年4月9日去世，他的葬禮在英國仍實施疫情限制措施時舉行。因此只有30名哀悼者被允許參加儀式，其中包括女王和其他王室成員。他的追悼儀式在1年後的3月舉行，仍有1800人的參加。

因此可預料已幾乎解除所有防疫限制的英國，會為英女王舉行盛大的國葬儀式，來賓預料將超過2000人。