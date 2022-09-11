英女王逝世｜曾被英國殖民　非洲人對伊利沙伯二世之死百感交集

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）9月8日離世後，世界各地紛紛表示哀悼，一些非洲人對這名君主和她的國家曾經統治過非洲大陸一半以上領土所留下的殖民影響，百感交集。



英媒9月10日報道，英女王在位70年期間，出訪非洲20個國家向群眾微笑並揮手致意，有些非洲人對這名英國史上在位時間最長的君主有着美好的回憶。

不過，其他非洲人仍對英國殖民時期感到憤怒，回憶起1950年代肯尼亞人民反對英國殖民統治而爆發茅茅起義（Mau Mau rebellion），卻遭英國殘暴鎮壓；1905年殖民地南非獻給英國王室一顆巨大鑽石，雖然各界要求女王歸還，但遭英國拒絕。

伊利沙伯二世成為女王後，曾多次出訪非洲，當地不少人對她留下好印象。84歲的退休郵政人員羅西爾（Vincent Rwosire）表示：「1954年女王訪問烏干達時，我還是個小學生。她是一個看起來非常謙虛、嬌小的年輕人。她非常令人欽佩，笑容可掬。」

但因為英女王的國家與非洲之間有段糾葛的關係，許多人對頌揚這位君主的一生不太熱衷。例如98歲的肯尼亞人卡亨格里（Gitu Wa Kahengeri），他在17歲時加入了反對英國統治的茅茅起義。他說，「他們（英國人）佔領我的土地，剝奪我與生俱來的權利。」他回憶起被英國軍隊拘留在一個營地中，遭到毆打且沒有食物吃。

而信仰馬克思主義的南非在野黨「經濟自由陣線」則稱：「我們不會為伊利沙白的死哀悼。」該黨列出英國軍隊在19世紀末和20世紀初所犯下的暴行，「我們與英國互動帶來的是痛苦、死亡和剝奪，並且（他們）以去人性化方式來對待非洲人民。」