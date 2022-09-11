英女王逝世｜查理斯三世簽署宣誓文件桌面太擠　憤怒示意助手清理

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）9月8日逝世。查理斯三世（King Charles III，又譯查爾斯三世）10日宣誓為英國新君主，其間發生一段小插曲，他簽署文件確認誓詞時，被人發現他因同一件事兩度「發怒」，這片段亦在網上瘋傳。



從網上一個片段顯示，查理斯三世在聖詹姆士宮內的寶座室準備就座，以簽署公告文件確認誓詞之際，不斷用右手示意身旁的王室助手從他的辦公桌上移開筆盒和裝有兩個墨水瓶的墨水架，希望助手幫助騰出空間讓他簽署文件，隨即有人伸手將它們從桌子上取下。

"The servant must clear my desk for me. I can't be expected to move things." pic.twitter.com/0pZqY2Xopq — Laura Kuenssberg Translator (@BBCLauraKT) September 10, 2022

在另一個片段中，可以看到查理斯三世在坐下簽名後，由於被桌上的筆盒阻礙自己簽名，他再次示意助手拿走桌上的筆盒，而他今次是「依起棚牙」咧嘴示意，再用右手輕輕推開筆盒，只見助手立刻從桌上取下它。

King Charles III has a short fuse at The Accession Council this morning #pens #signing #nk pic.twitter.com/wRPdXnNQdw — Julie McHamish (@julesmchamish) September 10, 2022

英媒報道，查理斯三世用來簽署這份重要文件的筆盒和墨水瓶，是他的兩名兒子威爾斯親王王儲威廉和哈里王子送給他的禮物。