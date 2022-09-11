英女王逝世天降異象引爆都市傳說　一張相被網民認定真身是外星人

英國女王伊利沙白二世（Elizabeth II）於本月8日離世，英國痛失備受崇敬的精神領袖，而隨着女王的離世，不僅時空旅人的預言再起，連過往關於「蜥蜴人」的陰謀論也再度甚囂塵上，成為當今熱議的話題之一。



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首先來說說「蜥蜴人」究竟是何方神聖？口耳相傳，蜥蜴人是一種在遠古時代就從外星來到地球定居的外星人，由於族群具有高度智慧及文明發展，也被認為早已在「易容」的情況下融入人類文明，滲透地球的各個角落。

蜥蜴人融入人類文明的說法最早由英國BBC體育主持人兼名嘴大衛艾克（David Icke）提出，再加上過往不少目擊蜥蜴人出現的紀錄，讓不少人對此深信不疑，世界各國的政要名人也都被認為是其中一員，其中包含美國總統小布殊、英國女王伊利沙白二世等人。

而英國女王離世當天，不僅白金漢宮出現雙彩虹、甚至民眾也發現神似女王外型的天邊雲彩，不斷天現異象也讓陰謀論的支持者不斷緊咬，加上女王曾被拍到左眼瞳孔瞬間充血的異狀，而此片段雖已被公開畫面刪除，但仍被備份的網友瘋傳。

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Netflix動畫《陰謀辦公室》（Inside Job）也曾以此為主題拍攝一部動畫片，綜合網友整理的證據表明，除了上述人物之外，Facebook創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）、歌手Katy Perry、美國國務卿希拉里和影星安祖蓮娜祖莉都是被懷疑的對象之一。

除此之外，陰謀論甚至延伸到當年因車禍身亡的戴安娜王妃，不少人認為王妃的死不是意外，而是因為發現了有關蜥蜴人的秘密鐵證而遭到滅口，然而此說法就如同時空旅人的推論一樣，永遠不會有辦法得到證實或驗證。

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