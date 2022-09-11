英女王逝世｜繼拜登後　尹錫悅確認將赴英出席葬禮　日揆也在考慮

繼美國總統拜登（Joe Biden）表示將準備親自出席已故英國女王伊利沙伯二世（Elizabeth II）的葬禮後，韓國總統辦公室9月11日也發布通知稱，總統尹錫悅會參加英女王葬禮。



韓國總統辦公室公報首席秘書金恩慧11日發布通知，稱尹錫悅會參加19日在英國倫敦西敏寺（Westminster Abbey）舉行的伊利沙伯二世葬禮。

韓聯社11日引述分析指，韓國總統辦公室考慮到多國領導人決定參加喪禮而做出這一決定，據觀測，韓美、韓日領導人將在倫敦借機會晤。

英女王伊利沙伯二世9月8日逝世，終年96歲。白金漢宮（Buckingham Palace）10日公布喪禮安排，宣布國葬會於19日在倫敦西敏寺（Westminster Abbey）舉行。

拜登稱將參加

拜登9日回應記者會否出席英女王的葬禮時表示肯定：「我暫時還未知道行程詳細，但我會前往參加葬禮。」

岸田文雄考慮出席

日本朝日新聞10日稱，首相岸田文雄也考慮參加葬禮。

德仁擬出席

根據日本傳媒報道，日本政府正與宮內廳洽商，安排日皇德仁出席英女王葬禮，皇后雅子亦會出席。報道指，日皇通常不會出席葬禮，但1993年當時的日皇明仁與皇后美智子，出席了比利時國王博道安（Baudouin）的國葬創下先例。