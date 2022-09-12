普京與馬克龍通話　雙方關注扎波羅熱核電站安全風險

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁或蒲亭）9月11日應約與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）通電話，就烏克蘭局勢交換意見，包括扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電站安全保障、全球糧食安全等議題。



克里姆林宮發表聲明稱，普京在通話中表示，烏方頻繁襲擊扎波羅熱核電站，包括核廢料儲存庫，這將導致災難性後果。現時有需要向烏克蘭政府施加壓力，令其立即停止炮擊扎波羅熱核電站。

聲明指，普京和馬克龍通話期間指出，願意在國際原子能機構（IAEA）的參與下，就扎波羅熱核電站局勢準備進行非政治化的合作。

法國總統府則在聲明中稱，馬克龍稱俄羅斯軍隊佔領扎波羅熱核電站，使其處於危險之中，呼籲俄軍從核電站撤出其重型和輕型武器，並遵照國際原子能機構建議，以確保核電站安全。

扎波羅熱核電廠自3月以來由俄軍控制，但仍由烏克蘭工作人員運營。自8月初以來，扎波羅熱核電站周邊持續發生砲擊，引發外界對潛在核災難的擔憂。

烏克蘭原子能公司（Energoatom）11日發布公告稱，決定關閉第六個也是最後一個反應堆，六號機組目前與電網斷開，公司正在為其冷卻和進入冷狀態做準備，以轉移至最安全的狀態。

國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西（Rafael Grossi）持續關注扎波羅熱核電站的情況，認為只要繼續有砲擊，核電站就繼續處於危險之中，有關方面正商討於核電站設立安全保障區的迫切需要。

全球糧食問題

俄法領袖在討論全球糧食安全問題時，普京表示，黑海港口外運的糧食首先應該滿足發展中國家需要，因此歐盟不應對俄羅斯農産品和化肥向非洲、中東和拉丁美洲市場的供應設置障礙。

馬克龍則指，歐洲制裁並不適用於農産品或對農業至關重要的産品。包括俄羅斯在內的國際夥伴有着共同責任，確保面臨最高糧食安全風險的國家繼續獲得所需糧食。