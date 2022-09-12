英女王逝世｜靈柩運抵愛丁堡　民眾夾道送別

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II，又譯英國女王伊麗莎白二世）9月8日逝世，她的靈柩11日由車隊從她離世的蘇格蘭巴爾莫勒爾堡出發，經過6小時車程，運抵首府愛丁堡（Edinburgh）的官邸霍利魯德宮（Palace of Holyroodhouse），大批民眾夾道送別。



靈柩車隊11日從英女王生前最愛的度假地巴爾莫勒爾堡出發，歷經280公里路程，前往女王生前的官邸霍利魯德宮。車隊緩慢行經蘇格蘭多個小鎮和村落，沿路上兩旁都是致哀民眾，有些人鼓掌、向車隊拋出鮮花表達敬意，也有人淚流滿面。

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靈柩上覆蓋着蘇格蘭皇家旗幟，上面放有一個白色花環，花環是從巴爾莫勒爾莊園採來的鮮花製成，當中包括英女王最愛的石南花、大麗花和甜豌豆等。

靈柩會在霍利魯德宮安放一晚。12日，她的棺木會在英王查理斯三世（King Charles III）及其他王室成員伴隨下，被移至霍利魯德宮附近的聖吉爾斯大教堂（St Giles Cathedral），王室在此舉行悼念儀式。靈柩將在此停放至13日，讓公眾可前來致哀，再經飛機運返倫敦。

女王的靈柩14日從白金漢宮運至西敏宮（Palace of Westminster，又稱國會大樓（Houses of Parliament），供公眾瞻仰遺容。她的棺木會在19日運至西敏寺（Westminster Abbey），屆時國葬儀式舉行。

國葬當天已被定為全國假期，英國王室人員，多國元首、首腦及政要將出席，包括韓國總統尹錫悅、澳洲總理阿爾巴內塞（Anthony Albanese）和總督赫爾利（David Hurley）等。