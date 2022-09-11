梅根穿短裙露腿「很犯規」？英女王半世紀前已引領潮流

英國薩塞克斯公爵夫人梅根2018年8月29日與哈里王子共同觀看音樂劇《漢密爾頓》（Hamilton）表演時身穿一襲黑色短裙。媒體的焦點卻是，已成王室成員的她在出席公開場合時，裙裾短過膝蓋是否不夠得體？以短裙示人的王室成員其實不少，當中包括已故英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）。



梅根（Meghan, Duchess of Sussex）婚前是一名美國演員，穿衣品味自有一定水平。她清楚自己的優點，常以熱褲、緊身短裙、貼身長裙等展示纖細長腿與傲人身材。這跟英國王室一貫做法，有着強烈對比。有些好事之徒當時已等着「食花生」，期待嫁入王室的她將如何穿搭。

梅根剛剛結婚時，看來十分投入「王室新抱」的角色。她多以過膝連衣裙或是長及腳踝的裙子示人，有時也穿長及腳踝的長褲，走的是端莊英式路線。不過她在出席周三的活動時，卻挑了加拿大設計師Judith & Charles設計、價值327英鎊（約2,977港元）的禮服短裙。一雙美腿在裙下展露本錢，引發傳媒討論。

薩塞克斯公爵夫人梅根馬克爾（Meghan, Duchess of Sussex）8月29日與哈里王子出席公開活動時，以一襲黑色禮服短裙示人，露出部分大腿。（Getty Images）

王太后慈喻 後輩莫敢不從？

英女王母親伊利沙伯王太后（Queen Mother）曾說過，任何年齡的女子露出太多大腿部分都是不好看的，讓人看到膝蓋更是「醜樣」。

時尚雜誌《ELLE》亦曾報道，英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）並不喜歡孫媳婦穿短裙，她曾要求凱特王妃（Catherine, Duchess of Cambridge）訪問澳洲時穿上較長的裙子，以顯示王室成員的高貴。

向來端莊穩重的英女王也曾年輕，而如花少女在流行短裙的60到70年代，大概很難抗拒它的魅力。英女王也曾大膽露出膝蓋。她在1970年訪問澳洲時，穿上及膝外套。剪裁得宜的裙子，令她斯文中不失活潑。

英女王於1970年在澳洲多處訪問期間，身穿及膝外套，隱約可見膝蓋。（Getty Images）

公主裙裝展美態 長輩懊惱

英女王的妹妹、已故瑪嘉烈公主（Princess Margaret）曾是她那個年代的最時髦的女子。她當然也曾穿過迷你裙。英女王的獨女安妮公主（Princess Anne）少年時期也是短裙的擁躉，據說惹得祖母王太后非常懊惱。

已故戴安娜王妃（Diana, Princess of Wales）被稱為真正挑戰「王室衣着守則」第一人。她在後期愈來愈穿出自我，除了曳地晚裝，她也穿偏短的連身裙、西裝套裝及長褲等，相當有型。她1996年與查理斯王子離婚後，衣着打扮更是隨心。有人將她的舉動解讀為，以穿短裙傳遞解放和反抗的訊息。

跟戴妃無緣相見的新抱——已成為威爾斯王妃的凱特（Catherine, Princess of Wales）跟奶奶一樣，生來一雙修長美腿，令她不論如何打扮都優雅動人，卻極少穿短裙。令人印象深刻的一次，就是2011年她抵達加拿大卡爾加里機場（Calgary Airport）時，陣風將她的黃色連衣裙吹至大腿上部。