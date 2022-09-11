英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）9月8日下午逝世，來到11日，她的靈柩開始從蘇格蘭巴爾莫勒爾堡運往愛丁堡之前，她兩名孫兒、威廉王子與哈里王子攜妻充亮相，頗有展示王室成員團結的意味，然而，沒了女王的王室，真能做到這一點嗎？



有聲音認為，在哈里和梅根以及王室其他成員的關係出現裂痕並遷居美國之後，女王離世一事可能成為和解的契機。

女王彌留之際，孫兒哈里王子（Prince Harry）和孫媳梅根（Meghan, Duchess of Sussex）碰巧在英，他接報後趕往蘇格蘭，但來不及見女王最後一面。威廉與其他核心王室成員較早時也同乘一車趕抵巴爾莫勒爾堡，同樣無法見到她最後一面。

兄弟兩強忍悲痛，10日一同攜妻走出溫莎堡與民眾接觸。這是哈里及梅根2020年卸下高級王室成員身份後，這個「4人組合」2年多以來再次公開亮相。有王室記者稱，這是成為王儲後的威廉，向哈里伸出「橄欖枝」的結果。

王室專家Richard Fitzwilliams說，王室成員分開趕往巴爾莫勒爾堡顯示兄弟倆疏遠，他稱，未來怎麼處理與哈里的關係，「球已在英國王室一方，以及視乎他們想怎麼打。」

英女王登基70周年（Getty）

哈里回歸 背後有她授意

英國自6月2日一連四天舉國慶祝英女王登基70周年，被視為在處理哈里夫妻關係一事上，女王與王室公關的勝仗。這也是女王對孫兒哈里（Prince Harry）和孫媳梅根（Meghan, Duchess of Sussex）寬大的表示。夫妻倆回到英國參與慶典，惟從首日起一直保持低調。

這是2021年3月7日美國名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）對兩人進行的「核彈級」訪問播出後，最引人注意的回鄉之旅。

王室評論員在觀察，自他們2020年初卸下高級王室成員身份以來，夫妻倆是在以一種可能是前所未見的方式參加王室大型活動。這種更安靜、沒怎麼高調露面以及接受訪問的做法，可能是他們與王室「重建橋樑」的方式。而有關的巧妙安排，女王一定知情。

雖然站在白金漢宮陽台的，僅有履行公職的王室成員，不包括哈里、梅根以及安德魯王子，但哈里王子夫婦仍然是一同出席慶典的、王室家庭一分子。

哈里伉儷出席有關活動，這被視為王室選擇包容他們的、進一步的迹象。

反擊孫媳爆料 女王仍表維護

自從梅根在專訪中指控有王室成員談論兩人兒子出生後膚色將有多黑，引爆英國王室自戴妃逝世以來一大「關公災難」，白金漢宮9日代女王發布一個非常簡短的聲明回應，儘管這被視為她委婉的反擊，仍能讓外界感到她對哈里夫婦的感情。

多家英媒10日均將「儘管所回憶的事情或有些差異」一詞放上頭版，有網民指這句話其實是女王在未有挑明的情況下，表示認為哈里與梅根的發言存在不少錯誤。

女王一句「儘管所回憶的事情或有些差異，王室認真看待這些問題，並會私下處理這些問題。哈里、梅根和亞契將永遠是我們所摯愛的家族成員」。女王不僅表現大方，亦婉轉指出兩人發言的疑點。

王室傳記作者鮑爾（Tom Bower）評論事件時表示，王室面對的指控沒有根據，哈里與梅根卻有大量輿論支持，這聲明是「禮貌駁回與外交擁抱的傑作」。他說，確立真相的時刻會到來，但女王先讓風暴平息是正確的一步。只是其他王室成員有其自由意志，即使女王寵孫並留有餘地，其他成員與哈里的疏遠，是無法阻止的。

懶人包｜梅根與哈里王子大爆英國王室內幕 一個圖輯看清他們都說了什麼？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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自從哈里與梅根的爆料專訪播出後，威廉王子後來也曾對記者說，王室「非常不是」種族歧視的家庭。但兄弟倆關係變差，是人盡皆知的事實。即使2021年哈里回英，與威廉同為亡母的塑像揭幕，兩者看來冷淡而疏離，人們從100米外都可感覺得到。

他們直至2022年6月，才因英女王登基70周年再聚。

來到近期，梅根接受美國雜誌The Cut訪問，稱她現在能「自由」地講述自己的故事，一些人認為這是對君主制的潛在威脅。

不過一切因為女王之死，突然拐到一個新的路口。

圖為英女王伊利沙伯二世去世後2天，2022年9月10日，左起威爾斯王妃凱特、王儲威廉、哈里王子及其夫人梅根在溫莎堡外與民眾會面，觀看他們留下的花束、卡片和信件等。（AP）

行為難以預測的夫婦

查理斯作為英國新王的第一次演講中，看來是願意與他的兒子哈里和解，表達了對他和梅根的「愛」。威廉作為新王儲，也跟隨父王的步伐，與弟弟和弟婦一同公開亮相。

正如Richard Fitzwilliams說，查理斯是在伸出橄欖枝，不過伸得非常、非常小心，因為這對夫婦的行為是不可預測的。

威廉、凱特、哈里與梅根10日「合體」出席公開活動，是威廉與凱特成為威爾斯親王及王妃後的首次，也被解讀成王室成員關係揭開新的一頁。

哈里2022年年底還有一本內容或相當有爭議的回憶錄出版，可能會將英女王生前鋪的路，查理斯、威廉和王室的善意，在一夕之間推倒。

過去是不是能夠真的「翻篇」？直至回憶錄「出街」前，我們都難以估計。