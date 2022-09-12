英女王逝世｜西敏寺將舉行國葬儀式　各國元首要集體坐旅遊巴出席

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II，又譯英國女王伊麗莎白二世）的國葬儀式預定9月19日在西敏寺（Westminster Abbey）舉行，美媒9月11日報道，英國政府對每國代表出席人數設限，僅邀請外國國家元首及配偶抵達英國參加儀式，且訪英與前往西敏寺的方式均有嚴格限制。



美國政治新聞網站Politico引述英國官方文件報道，只有各國元首及其配偶或伴侶受邀參加英女王的國葬儀式。英國外交及聯邦事務部（FCDO）表示，由於預計西敏寺會非常擠擁，且活動空間有限，因此每國不可能有多於兩人以上出席儀式。

報道指，英國政府基於嚴格的安全和道路限制，建議外國國家元首及配偶乘搭商務客機抵達英國，不能使用自家直升機，主因倫敦希斯路機場（Heathrow Airport）將無法安排私人航班或飛機停放。如他們堅持要乘坐私人飛機抵英，便要前往倫敦周邊較不繁忙的機場降落。

英方還要求出席的各國元首及配偶抵英後，從倫敦西部一個地點集合，再一同乘坐旅遊巴到達國葬儀式地點西敏寺，意味不允許他們乘搭國家元首座駕代步。

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報道稱，根據同一份官方文件，英王查理斯三世（King Charles III）將於國葬儀式前一天晚上，在白金漢宮（Buckingham Palace）為所有海外領導人舉行招待會。

來訪的國家元首將參加女王遺體的安葬儀式，隨後會立即在蘭開斯特宮（Lancaster House）簽署弔唁書。在蘭開斯特宮內，外國領導人將向已故女王致以長達3分鐘的敬意，屆時官方會為媒體錄製有關片段。

國葬結束後，外國領導人將步行前往修道院內的院長庭院（Dean’s Yard），參加由外交大臣祁湛明（James Cleverly）主持的招待會，之後他們將乘坐旅遊巴返回倫敦西部取車。

國葬當天已被定為全國假期，英國王室人員，多國元首、首腦及政要將出席，包括韓國總統尹錫悅、澳洲總理阿爾巴內塞（Anthony Albanese）和總督赫爾利（David Hurley）等。美國總統拜登（Joe Biden）已經正式接受邀請，將由第一夫人吉爾（Jill Biden）陪同出席。