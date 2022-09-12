馬來西亞前首相阿都拉患認知障礙症　不認得家人

馬來西亞前首相阿都拉（Abdullah Ahmad Badawi）患上失智症（又名為認知障礙症），病情惡化至連夫人珍阿都拉也不認得。



馬國社交媒體近年來多次傳阿都拉的死訊，過後都證實是誤傳。不過，阿都拉辦公室或家人一直沒有證實他是否患上失智症。

馬來西亞衛生部長凱利星期天（9月11日）出席馬國心理醫學大會，推介衛生部的失智症管理臨床實踐指南和精神分裂症管理臨床實踐指南時，首次公開證實阿都拉患上失智症。凱利也是阿都拉的女婿。

他說：「我已請示岳母珍阿都拉、妻子諾麗和妻舅，向外界公開敦阿都拉患上失智症的事實，而且他的情況有愈來愈嚴重的趨勢。」

「敦阿都拉已經認不出家人，也許他看起來認得你，但已經說不出話了。」

凱利說，身為家人，這種經歷是殘酷的；他和家人也能感受到其他失智症患者及家人的心情。

阿都拉是馬國第五任首相。前首相馬哈蒂爾（Mahathir Mohamad）2003年10月30日辭職並交棒予阿都拉。2008年3月大選，國陣遭受重挫。選後幾個月，阿都拉遭巫統黨內逼宮，最後黯然下台。

阿都拉執政期間，凱利組織了一批青年擔任幕僚為他出謀劃策，引起馬哈蒂爾及一些巫統派系首腦不滿。馬哈蒂爾在去年12月出版的著作《抓住希望：為新馬來西亞繼續奮鬥》中，批評凱利等「四樓男孩」是導致阿都拉變得不受歡迎的主要原因。

本文獲《聯合早報》授權轉載

