馬來西亞直升機霹靂州墜毀 香港男機師現場罹難
撰文：馬來西亞東方網
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（怡保12日訊）在馬來西亞被尋獲的香港直升機機師證實不治。大馬霹靂州總警長拿督莫哈末尤斯里指出，該名機師今早被大馬皇家空軍發現時宣告不治，隨後遺體於10時40分送抵怡保蘇丹後拜濃醫院停屍間。
他證實機師是陳子健（58歲），為一名香港男子，根據大馬皇家空軍人員的彙報，機師已在直升機失事現場罹難。
他今早在美羅召開記者會時說，搜救隊伍今早8時45分繼續展開搜尋，大馬民航管理局在9時30分接到大馬皇家空軍的通報，已發現失事直升機的位置。
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他說，空軍在5分鍾內降落到直升機失事位置，並救出機師，而霹靂州員警管控中心接到消息後，隨即聯絡怡保蘇丹後拜濃醫院，以安排救護車在安德申中學候命。
他表示，大馬皇家空軍在早上10時12分成功救出直升機機師，並直接飛往怡保安德申中學的草場，約10時30分抵達草場，再由救護車送往醫院停屍間。
另外，機師遺體送往停屍間後，警方及大馬民航管理局人員也趕抵停屍間，以對案件作進一步跟進。
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【本文獲「馬來西亞東方網」授權轉載，原文：失事直升機機師證實不治 機師為香港籍男子】