馬來西亞推新簽證計劃吸引有錢人移居　10月開放申請可居留20年

馬來西亞政府9月1日宣布將推出「優質簽證計劃」（Premium Visa Programme，簡稱PVIP），吸引外國有錢人移居，10月1日開放申請，獲批者可在當地居留20年，可帶同家屬前往。



據馬來西亞內政部長再努丁（Hamzah Zainudin）表示，全球各國的有錢人都可以申請，以色列、與馬來西亞沒有外交關係的國家則屬例外。

月入門檻：7萬港元

星州網報道，計劃沒有年齡限制，申請人的離岸收入需達到每月4萬令吉（約7萬港元）或每年48萬令吉（約84萬港元），他們要有至少100萬令吉的定期存款（約175萬港元），且不能提取本金，只能在一年後以醫療、教育、購買物業為由，提取五成定期存款本金。

此計劃的一筆過申請費為20萬令吉（35萬港元），陪同前往大馬的每一名家屬則需10萬令吉（約17.5萬港元）。

圖為2022年8月31日在馬來西亞首都吉隆坡，當地舉行儀式慶祝獨立日（Getty）

家屬可居留大馬

申請者可以在馬來西亞居留20年，期間會每5年發放一次簽證，獲批者可以在馬來西亞求學、置業（須遵守各州政府規定）、就業、經商，他們可以帶同家屬到馬來西亞，包括配偶、子女、父母、岳父岳母。此計劃的申請人不能轉換為申請公民權。

再努丁稱，政府目前是首年內有至少1000人參與此計劃，為國家帶來兩億令吉（約3.5億港元）稅收及10億令吉（約17.5億港元）的定期存款。

他並提到計劃設申請人數上限，會包括馬來西亞第二家園計劃（MM2H）參加人數在內，總人數不能超過馬來西亞總人口1%。