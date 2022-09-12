英女王逝世｜政府料近100萬人瞻仰遺容　人龍或達4.8公里需排通宵

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）的靈柩9月14日起在倫敦西敏寺（Westminster Abbey）供公眾瞻仰。英媒12日稱，前往瞻仰遺容的民眾面臨長3英里（約4.83公里）的人龍，需要通宵排隊，等候12小時才能見到女王。



根據《獨立報》，白廳（Whitehall）負責守夜的數名後勤主管稱，他們最初估計每天4萬人前來送行，但如今預料總人數將接近100萬人。這與天主教前教宗若望保祿二世（John Paul II）2005年逝世時前往瞻仰的民眾數目差不多。

當地媒體Somerset Live指，民眾為瞻仰遺容與參加國葬計劃出行之際，預定酒店的人數激增。

英女王逝世：圖為9月11日，民眾觀看載有女王靈柩的靈車遊行。（AP）

在倫敦擁有近80間酒店的連鎖酒店品牌Travelodge證實客房需求有所增加。其發言人「作為倫敦其中一間最大型連鎖酒店，我們見到來自英國各地、位於倫敦的預訂量激增。」

較小型的酒店也留意到客房需求與平時有所不同。距離西敏寺不足半小時步行路程的酒店職員稱：「自他們公布日期以來，我們愈來愈忙。下週將有更多人來我們這裏。」

英女王靈柩運回倫敦行程

●英女王9月8日在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡逝世

●靈柩9月11日運抵愛丁堡霍利魯德宮

●靈柩9月12日在聖吉爾斯大教堂供民眾瞻仰

●靈柩9月13日運往倫敦白金漢宮

●靈柩9月14日遊行至西敏寺供民眾瞻仰

伊利沙伯二世8日在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）逝世。她的靈柩11日運抵蘇格蘭首府愛丁堡（Edinburgh）霍利魯德宮（Holyrood Palace）附近的聖吉爾斯大教堂（St Giles' Cathedral）後會在當地過夜並供公眾瞻仰。

靈柩13日下午5時會被送往愛丁堡機場，6時出發飛往倫敦，6時55分抵達皇家空軍諾索爾特基地（RAF Northolt），然後由汽車載往白金漢宮（Buckingham Palace），晚上8時抵達，屆時英王查理斯三世（King Charles III）、王后卡米拉（Camilla, Queen Consort）和其他王室成員會見證這一時刻。

英女王的靈柩14日下午2時22分會離開白金漢宮遊行，途徑女王花園（Queen's Garden）、林蔭路（The Mall）、騎兵衛隊博物館（Horse Guards）、騎兵衛隊大街（Horse Guards Ave）、白廳（Whitehall）、國會街（Parliament Street）、國會廣場（Parliament Square）和新宮院（New Palace Yard），下午3時抵達西敏寺並供公眾瞻仰。