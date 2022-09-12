英女王逝世｜曾為911事件罕有打破傳統　白金漢宮外演奏美國國歌

英國女王伊利沙白二世（Queen Elizabeth II）9日於蘇格蘭逝世的消息震撼全球，在位70年間的暖心事蹟也隨之引發熱議。如今，美國911恐怖攻擊事件滿21週年，伊利沙白二世當時罕見打破傳統，授權禁衛軍在白金漢宮外演奏美國國歌，向受害者致意的舉動也再度引起討論。



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2001年9月11日早上，19名基地組織（又譯作阿爾蓋達組織）恐怖分子劫持了4架美國國內線民航班機，撞進紐約世貿大樓雙子塔、五角大廈，其中一架則是墜毀在賓州附近的一片田野。這次恐怖攻擊行動共造成近3000人死亡，其中大多數為美國人，另有90多國公民遇害，其中有67人為英國公民，為僅次於美國的最大受害者。

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綜合外媒報道，伊利沙白二世得知911恐攻的消息後極為震驚，並於英國時間9月13日，罕見授權冷溪衛隊軍樂隊在白金漢宮外的衛兵換崗期間，演奏美國國歌《星條旗》，打破只有在他國元首進行國是訪問時，會演奏其他國家國歌的百年傳統。不僅藉此向受害者致意，也展現英美團結一心的態度。據悉，當時白金漢宮外聚集了3000多人圍觀，其中有不少美國公民在國歌演奏完畢後激動落淚，高舉着手中的國旗揮舞。

事實上，伊利沙白二世在2010年7月出訪美國時，就曾經與夫君菲臘親王（Prince Philip）一同前往紐約的世貿中心舊址參觀，並獻上花圈致意。去年，911恐怖攻擊事件滿20週年之際，溫莎堡外的衛兵也於換崗期間，再次演奏起美國國歌。伊利沙白二世也特別致信美國總統拜登（Joe Biden），內容寫道「在我們紀念2001年9月11日的可怕襲擊事件滿20週年之際，我與我的家人和整個國家的哀思和祈禱都與罹難者、倖存者、受影響的家庭，以及受召前往執行任務的反應、搜救工作人員同在。」

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此外，伊莉莎白二世也說，「2010年，我在的世貿中心遺址訪問之行，仍刻印於我的記憶裡，它提醒我，在我們向來自許多國家、信仰和背景的逝者致敬時，也要向攜手重建社區的工作者們的韌性和決心致意。」

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