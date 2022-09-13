新加坡新專才簽證計劃　人力部長強調不設名額或國籍限制

新加坡人力部不會為頂級專才准證設下名額或國籍限制。



人力部長兼貿工部第二部長陳詩龍醫生9月12日在國會發表部長聲明時說，如果定下「頂級專才准證」（Overseas Networks & Expertise Pass，簡稱ONE Pass，又譯海外網絡和專業簽證）的申請人數或所屬國籍的限額，就等於強行限制新加坡在全球經濟高端領域的競爭力。這最終將使新加坡人的機會變得更少，利益受挫。

基於同樣考量，新加坡沒有對就業准證（Employment Pass）的申請人數設限，而是重視制定高質量的申請門檻。

陳詩龍強調，在招攬頂尖人才方面，國際競爭非常激烈，吸引他們的條件必須更靈活。

不禁止兼任其他企業董事

頂級專才准證招攬的範圍比科技准證（Tech.Pass）更廣，開放給所有領域專才申請，但門檻更嚴格。准證持有期為五年，比科技准證的兩年還長。

持證期間，頂級專才可自由轉換公司，無需重新申請。

此外，他們沒有繼續就業的時間長短，也不受限制。人力部也不會規定頂級專才不能兼任其他企業的董事會成員，這是為了鼓勵頂級專才與其他企業，尤其是本地中小企業分享他們在公司治理等方面的專業知識。

陳詩龍說：「我們給予他們靈活性，是因為我們希望他們承擔風險、開拓新領域，為新加坡帶來有利的積極影響。」

新加坡人力部網站介紹新簽證計劃的頁面（網站截圖）

給予醞釀期實現目標 不以典型績效指標評估

這些「有意義的貢獻」包括組建新公司、製造就業機會、促進新的經濟生態系統、指導本地企業和分享專業知識、成為中小企業的合作夥伴或工作提供者等。

「重要的是，允許他們有些醞釀期來實現這些目標，而不是太快做出定奪，認為他們沒有貢獻。」

陳詩龍認為，以典型的關鍵績效指標、簡單地以創意和與經濟增長掛鉤來評估這些頂尖人才，是見樹不見林的做法。

不過他保證人力部會定期跟進頂級專才准證持有者的表現，如果發現他們沒有充分理由卻長期沒作出經濟貢獻，人力部有權取消其准證。

針對議員詢問預計有多少人能獲得頂級專才准證，陳詩龍說，准證的對象相當於5％最頂尖就業准證持有人，也就是約8000人。

至於議員鄭德源有關頂尖外來專才在新加坡設立家族辦公室的提問，陳詩龍回答說，人力部正制定相關領域的專業框架，尤其是涉及可持續發展領域的綠色經濟，以研究外來人才可如何助力提升專業水平和技能，同時培養本地人才。

本文獲《聯合早報》授權轉載

