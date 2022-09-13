英女王逝世｜仍未獲得接納？梅根與群眾握手　遭無視畫面網絡熱傳

英國哈里王子（Prince Harry）的妻子梅根（Meghan Markle）近日因為女王伊莉莎伯二世（Queen Elizabeth II）的逝世而在英國溫莎堡外與民眾見面。



不過早前因脫離皇室而遭到英國人民批評的狀況似乎未得到改善，鏡頭更捕捉到梅根與市民握手時被一名女性冷眼「裝作沒看見」的尷尬鏡頭。

即睇女子無視梅根過程：（按圖了解）

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《每日郵報》報道，這事件發生在9月10日下午，當時梅根與哈里王子、威廉王子和凱特王妃一同在溫莎城堡與前來弔念女王的市民致意，社群媒體上瘋傳的這段影片捕捉到現年41歲的梅根和這位女性民眾之間的「尷尬互動」。

當梅根走往人群並一一握手時，大多民眾皆相當興奮，然而站在最前排一位女性似乎對梅根特別不滿意，她不但拒絕伸出手，甚至完全把頭別過去、看似完全不想與梅根有任何交集，隨後更可以看到該女子與身旁友人聊天時露出一抹微笑。

哈里王子與梅根夫妻宣布辭去王室職責的舉動一直讓許多英國人民感到不滿，影片中女子的行為迅速在網絡上傳播，雖然部分網友批評該女子，但也有其他人認為這表明英國各地對這對夫婦仍抱持着很大的不滿。

懶人包｜梅根與哈里王子專訪大爆英國王室內幕 一個圖輯看清他們都說了什麼？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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⬇️EMBARRASSING⬇️

Lady in blue & others ARE ALL OF US. They refuse to shake hands with Meghan Markle, the Duchess of Netflix.#GoHomeMeghanMarkle



pic.twitter.com/0vExQ9LSnL — Yoru Barman (@heg_emon) September 11, 2022

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】