梅根自爆偶像是戴安娜王妃？遭狠批致王室破裂使哈里王子敗光好感

英女王伊利沙伯二世(Queen Elizabeth II,The Queen of United Kingdom)在英國時間8日逝世,享壽96歲。在白金漢宮公布英女王正接受醫療監護的消息時,愛德華王子、安德魯王子和威廉王子等王室成員馬上趕往巴爾莫勒爾堡(Balmoral Castle)陪伴英女王。然而,經已脫離王室的哈里王子卻未能趕及見英女王臨終一面,在路途上收到英女王逝世的消息。

外界都知道英女王一直疼愛哈里王子,但自從哈里王子跟梅根結婚後,漸漸跟王室關係彼此疏離、有心結,其後哈里王子宣佈脫離王室,二人更不時在外「高談闊論」王室的不是,讓外界不少人都認為是梅根「在背後搞風搞雨」,導致王室無日安寧,且一直情緒控制著哈里王子,最終令到哈里王子跟家人關係至破裂程度。



梅根不滿兒子阿奇(Archie)無法擁有王子頭銜(Getty Image)

哈里王子在前往巴爾莫勒爾堡的路上接到英女王逝世的消息(Getty Image)

梅根「搞屎棍」嫁哈里一年 致英國王室無日安寧

梅根自嫁給哈里王子王不足一年,已經不斷傳出負面消息,外界亦對她吐槽,種種行為大失民心。英國媒體曾經直接形容她為「Monster」,媒體引述一個「不願意具名前王室保母」,指梅根的孩子剛滿7週大,就換了3個保母,直指她為人專斷、獨裁、控制狂,經常把小事化大讓王室無日安寧。其後,哈里王子跟太太梅根更宣布脫離英國王室,種種舉行難免他人猜測一切都是梅根的手段。

梅根自嫁給哈里王子王不足一年,已經不斷傳出負面消息,外界亦對她吐槽,種種行為大失民心。(Getty Image)

常有人說:讓丈夫跟家人的關係生矛盾,從中挑撥離間,製造雙方看對方不順眼的情緒,這類媳婦是最不得人心。或許梅根正正如此,導致她一直負評如潮得不到民心。為戴安娜王妃出過自傳作者蒂娜布朗(Tina Brown)曾談及哈里王子的變化,稱「整個性格都變了」,她在接受《每日電訊報》採訪時這樣評價哈里王子,連王室作者都這樣評價,外界對梅根的爭議又再度加強了真偽性。

他是如此需要情感上的幫助,他完全被梅根控制了,他的整個性格都變了。對很多人來說,這真是一件令人悲傷的事。 蒂娜布朗(Tina Brown)

盤點梅根4宗罪 使哈里王子「面目全非」?成英國王室不幸

以下梅根4宗罪,脫離王室、上節目「爆料」等,均令王室成員間的關係緊張和破裂,大家一同探討梅根是否徹頭徹尾的「搞屎棍」?王室又會否因為梅根種種高調評論王室的舉動而走上終結之路?

【哈里︳梅根】突然宣佈脫離王室 英女王毫不知情



哈里王子跟梅根婚後,一直備受爭議。直到2020年夫婦二人突然在個人社交平台宣布卸任王室高級成員,將努力達致財政獨立,更表示往後將在北美和英國兩邊生活。英國王室方面表示毫不知情,二人在未有事先知會王室自行宣布,其行為讓英女王大感震驚及失望。哈里與梅根「辭職」一事再為他們招來更多批評。

英國節目《英國早晨》主持人摩根(Piers Morgan)不時都會「狙擊」梅根,直至哈里王子突然宣佈脫離王室一事,主持人摩根更怒斥梅根「帶壞」哈里王子與王室分開。

外界一直有傳英女王與梅根不和。(Getty Image)

大家總說我對梅根太過挑剔,但是她拋棄了她的家人,拋棄了她的父親,拋棄了她的大多數老朋友,更將哈里與威廉分開,現在又將他與王室分開。 摩根(Piers Morgan)

【哈里︳梅根】繼續享用英國王室財產補貼



哈里與梅根自宣佈脫離王室後,正常是英國王室不會再支付他們任何的開支。當時夫婦二人都表示日後會努力達致財政獨立,但是根據克拉倫斯宮公布2020至2021年度財政報告,其父親查爾斯三世(Charles III)曾動用來自康沃爾公爵領地(Duchy of Cornwall)的私人收入支援哈里夫婦450萬英鎊(約4,860萬港元),而王室發言人亦承認真有其事,更強調查爾斯三世(Charles III)確實曾為哈里提供經濟支援。

哈里與梅根脫離王室繼續享用王室財產補貼 漠視民眾感受(Getty Image)

【哈里︳梅根】梅根「爆料」致兄長威廉王子不滿



早前有消息指哈里與梅根因出席活動,可以順道回英跟王室成員會面,亦是梅根2年來首次返回英國,然而二人脫離王室後就一同上節目「爆料」,指王室令她感到極具壓力,又承認曾跟凱特王妃爭執。當時英國媒體報導指,哈里與梅根更打算出書及節目再大談王室秘聞,當時此舉動已經讓兄長威廉王子愈來愈不滿,亦導致兄弟關係惡化。

梅根「爆料」致兄長威廉王子不滿(Getty Image)

【哈里︳梅根】梅根望成奶奶戴安娜王妃 被斥雙面人



湯姆鮑爾(Tom Bower)是英國知名作家及調查記者,今年7月中他推出新作品《復仇:梅根、哈里與溫莎之戰》(Revenge: Meghan, Harry And The War Between The Windsors),當中大爆梅根私下是一個笑裡藏刀的雙面人,表面熱愛公益,內裡自私、愛耍脾氣。

新書列舉多宗梅根「耍大牌」的證據:挑剔廣告腳本、拍攝期間要求入住高級酒店等等。嫁入王室更變本加厲,出訪間因一次跟哈里王子起了口角,一怒之下把手上的茶杯扔出去。他更大爆梅根起床第一件事是查看有沒有關於他們的負面評論,梅根希望自己跟奶奶戴安娜王妃(Princess Diana)一樣得民心,塑造出溫柔、大方的形象。