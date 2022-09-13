要求外國政要坐旅遊巴赴英女王國葬惹議　卓慧思發言人：只是指引

英國要求外國政要乘搭商務客機，且抵英後要一同乘搭旅遊巴、而非私家車前往倫敦西敏寺出席已故女王伊利沙伯二世（Elizabeth II）國葬引發爭議。首相卓慧思（Liz Truss）發言人9月12日表示，相關文件僅為指引，強調不同領導人會有不同安排。



包括英國《衛報》在內傳媒引述其所獲得的指引報道，受邀外國賓客須盡可能減少代表團人數，最好只有國家元首及其配偶前往出席英女王的國葬。

指引也說，英國政府建議各國領袖及其配偶乘搭商務客機赴英，而不是坐自家直升機和私人飛機，因為倫敦希斯路機場（Heathrow Airport）無法安排私人航班或飛機停放。那些堅持要坐私人飛機的領導人應改用倫敦周邊沒那麼繁忙的機場，抵步後亦不得使用私家車。

根據美國政治新聞網站Politico，一名駐倫敦的外國大使11日透過WhatsApp投訴：「你能想像拜登在巴士上嗎？」

美國特勤局（USSS）前特工米勒（Timothy Miller）直言即使是英女王國葬這樣的大事也不能妥協，「底線是美國總統永不坐商業航班和、或巴士」。

圖為美國總統拜登（Joe Biden）的總統專車「野獸」。（Getty）

白宮發言人皮埃爾（Karine Jean-Pierre）12日證實，英國僅邀請拜登和其妻子吉爾（Jill Biden）前往倫敦出席女王國葬。

《泰晤士報》12日報道，拜登獲准19日乘搭配備重裝甲的美國總統專車「野獸」（Beast）前往西敏寺出席女王葬禮，而其他較小國家的領導人就必須坐旅遊巴。

報道指，尚未清楚拜登將獲得多少特殊待遇，但他到時會乘搭美國總統專機空軍一號（Air Force One）前往倫敦斯坦斯特德機場（Stansted Airport）。