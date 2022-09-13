英女王國葬19日舉行　獲邀出席者不止政要　冠軍練馬師上榜

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）9月8日逝世，國葬會於9月19日在倫敦西敏寺（Westminster Abbey）舉行。澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）9月13日公布獲邀出席英女王國葬的澳洲人名單，當中包括與她關係友好的冠軍練馬師華禮納（Chris Waller）。



阿爾巴尼斯9月13日在Twitter上表示，除了他和澳洲總督赫爾利（David Hurley）外，還有10名對社區作出非凡貢獻的澳洲人收到邀請，他們將出席英女王的國葬。當中包括澳洲冠軍練馬師華禮納，英女王生前與他熟稔。

兩人都是愛馬士

華禮納訓練過的馬匹包括澳洲馬后「雲絲仙子」（Winx），他多年來也負責照顧英女王的多匹馬，並與她建立密切的關係。他定期與英女王溝通，討論馬匹的表現。

澳洲新聞網（News.com.AU）9月13日稱，華禮納自9月3日起沒收到英女王的消息，因此開始感到擔心。在女王逝世後，他向傳媒讚揚女王稱：「她觸動了無數人的生命，她熱愛動物、人、澳洲、英聯邦...... 她的好奇心總是閃閃發光。」

華禮納又指能夠與女王通過電話交談是絕對的榮幸，「她總能聽出你對她說話時的緊張程度，她會讓你感覺很舒服，任何談話總是圍繞着動物如何、牠們的表現如何。」

英女王生前熱愛馬術運動，包括賽馬，她因此與練馬師建立良好關係。香港競馬網9月13日報道，香港馬圈練馬師、同樣來自澳洲的大衛希斯（David Hayes）也獲邀出席國葬，將決定是否出席。

大衛希斯：圖為2014年12月11日的照片，相中人是香港馬圈練馬師大衛希斯，他身處沙田馬場。（Getty）

▼英女王一直熱愛馬匹，澳洲維多利亞賽馬會製作短片，多名練馬師講述女王對賽馬的喜愛▼

其他獲邀澳洲人

阿爾巴尼斯9月13日表示，其他獲邀出席英女王國葬的澳洲人包括：

阿卜杜拉（Danny Abdallah），他創立名為i4give Foundation的基金會，以幫助遭受創傷的家庭；

亞伯拉罕（Saba Abraham），她曾是難民，她在防止新冠病毒（SARS-CoV-2）傳播方面扮演至關重要的角色；

輪椅網球運動員奧爾科特（Dylan Alcott）；

At the Palace’s invitation, 10 Australians who have made extraordinary contributions to their communities will attend the funeral of Queen Elizabeth II alongside the Prime Minister and Governor-General on September 19.



Here's more about who they are:



(1/11) — Anthony Albanese (@AlboMP) September 13, 2022

登普西（Valmai Dempsey），她為聖約翰救護機構（St John Ambulance）作出奉獻、帶領志願者協助受2020年山火影響的社區；

特殊需求牙科顧問Trudy Lin；

精神科醫生米爾羅伊（Helen Milroy），她是澳洲首位原住民醫生；

史密斯（Kim Smith），他創立非營利組織，透過體育活動，協助無家可歸且受毒癮困擾的年輕人；

鮑曼（Miriam-Rose Ungunmerr Baumann），身為原住民的她致力推廣文化獨立、以及教育事務；

惠恩（Shanna Whan），她領導慈善組織Sober in the Country，幫助受酗酒問題困擾的人。