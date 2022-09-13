英女王逝世︱民眾獻禮物悼念女王　皇家公園籲：別再帶柏靈頓熊了

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II，又譯伊麗莎白二世）9月8日逝世，終年96歲。英國大批民眾前往皇家園林悼念女王，在草地上獻鮮花、公仔等致意，但此讓皇家公園方面有點頭痛，呼籲民眾別再帶柏靈頓熊（Paddington Bear）與三文治。



英女王6月慶祝登基70周年時，王室製作了她與柏靈頓熊一起「嘆下午茶」的搞笑影片，片內女王談到自己與柏靈頓熊一樣都會隨身帶三文治。這片段當時已在網絡熱傳，在女王逝世後，英國不少民眾都帶着柏靈頓熊與三文治去皇家園林悼念女王。

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現場公仔太多，卻讓公園「熊滿為患」，英國皇家公園（Royal Parks）呼籲民眾不要留下熊公仔、三文治、汽球與已燃點的蠟燭，並在網站發出通告，提醒遊客不要攜帶非花卉物品，或是手工藝品，並敦促遊客在獻花時先移除塑膠包裝袋。

皇家公園指，承諾會儲存這些柏靈頓熊與手工藝品，留待數個月後再決定如何處理。

▼英國皇家公園在園林設專屬位置，讓民眾向女王獻花▼

柏靈頓熊是英國作家邦德（Michael Bond）1958年時創作的角色，然後在1986年，柏靈頓熊開始與英國王室「拉上關係」，在該年的故事內容中，柏靈頓熊到訪白金漢宮，透過窗戶看到英女王伊利沙伯二世。

2014年，片商製作的「柏靈頓熊到訪白金漢宮」影片也在網上廣泛流傳。

在今年英女王與柏靈頓熊一起拍攝短片後，網上出現的「英女王與柏靈頓熊牽手一起走」畫作更是吸引眾多人轉發。

英女王逝世後，柏靈頓熊官方Twitter也發表帖文，寫下了與柏靈頓熊在短片尾段向女王說出的同一句話：「謝謝您的一切。」（Thank you Ma＇am, for everything.）

Thank you Ma’am, for everything. — Paddington (@paddingtonbear) September 8, 2022

▼觀看英女王與柏靈頓熊的短片▼