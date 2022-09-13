查理斯三世結束北愛爾蘭視察　英女王靈柩從愛丁堡運抵倫敦

英女王伊利沙伯二世（Elizabeth II，又譯伊麗莎白二世）9月8日逝世，長子登基成為查理斯三世（Charles III），他13日抵達北愛爾蘭與民眾會面。英女王的靈柩同日從愛丁堡出發運往倫敦。



查理斯三世2022年9月13日與王后卡米拉一起抵達北愛爾蘭貝爾法斯特，向民眾揮手（AP）

查理斯三世與王后卡米拉一同到達北愛爾蘭，與當地民眾握手交談，他同日在貝爾法斯特（Belfast）的聖安妮大教堂（St Anne's Cathedral）參加女王的追悼會，之後便飛返倫敦。這是查理斯第40次到北愛爾蘭，但也是繼位之後的首次。

英女王的靈柩擺放於蘇格蘭首府愛丁堡聖吉爾斯大教堂（St Giles Cathedral）一天之後，已在女兒安妮公主（Princess Anne）的陪同下，於當地時間13日下午從愛丁堡乘坐專機出發，飛越格拉斯哥、曼徹斯特、伯明翰等地上空後，抵達倫敦諾斯霍爾特皇家空軍基地（RAF Northolt），並由首相卓慧思（Liz Truss）、防長華禮仕（Ben Wallace）等官員在場迎接。

靈柩運抵倫敦後，查理斯三世會在白金漢宮（Buckingham Palace）迎接，之後女王的遺體會在宮內渡過最後一晚，翌日下午移送到西敏廳，並安排公眾瞻仰。