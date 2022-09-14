英女王最後一次「返回」白金漢宮 靈柩運抵倫敦

英女王伊利沙伯二世（Elizabeth II，又譯伊麗莎白二世）9月8日離世，其靈柩13日由蘇格蘭首府愛丁堡（Edinburgh）運抵倫敦，之後安置於白金漢宮（Buckingham Palace），並於翌日移送到西敏宮（Palace of Westminster）。



《衛報》報道，伊利沙伯二世的靈柩13日離開愛丁堡聖吉爾斯大教堂（St Giles Cathedral），並由女兒安妮公主（Princess Anne）的陪同下，乘坐軍機抵達倫敦諾斯霍爾特皇家空軍基地（RAF Northolt），再前往白金漢宮（Buckingham Palace），繼任的英王查理斯三世（King Charles III）及王后卡米拉（ Camilla, the Queen Consort）等王室成員在場迎接。

查理斯三世9月13日與王后卡米拉到北愛爾蘭貝爾法斯特視察時向民眾揮手，他們之後隨即返回倫敦，在白金漢宮迎接伊利沙伯二世的靈柩。（AP）

安妮公主發表聲明，稱有幸陪伴最敬愛母親人生的最後24小時，而且形容與對方走過最後一程是榮幸。她表示，在這段旅程目睹大家的愛護和尊重，令她感到謙卑和振奮，大家會分享獨特的回憶。

她感謝所有向王室家族致哀的民眾，並憶起母親的風采，以及她為大家覺得理所當然的國家認同的貢獻。安妮公主同時感激兄長查理斯接受擔任君主的額外責任時，仍提供的支持和理解，她最後以感謝女王和母親作結。