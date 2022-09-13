英女王逝世｜年過90仍沒老人斑　5大保養要訣　愛用這品牌保濕霜

9月8日英國女王伊利沙白二世Queen Elizabeth II辭世，享耆壽96歲，是英國歷史上最長壽的君王。她在世前，每次出席公開場合總是精神奕奕，沒有一絲疲態，而且臉蛋除了歲月留下的皺紋之外，膚質依舊相當細滑、沒有任何斑點。其實，女王的美容與養生技巧都非常親民，非常值得學習！



英國女王水嫩膚質秘訣：睡前厚敷保濕霜

每次出席公開活動的前一晚，英國女王會在全臉敷一層保濕霜，撫平肌紋同時鎖住肌膚水分，甚至連指緣也會厚敷，讓每吋肌膚維持在飽水狀態。據說英國女王長年愛用的保濕霜，就是英國開架品牌Cyclax的牛奶保濕霜，難怪這品牌屢獲皇家勳章。

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英國女王肌膚凍齡秘訣：室內外都要防曬

女王曾經說過，自己最注重的肌膚保養，就是防曬！她會盡量避免在日照最強的時間外出，若無法避免一定會穿着長袖，避免肌膚受到紫外線侵害之外，無論室內室外也必定塗上防曬品，並且勤勞補擦。

英國女王好氣色秘訣：特調蔬果汁與餐前酒

英國媒體曾報道過，女王的健康與好氣色秘訣在於，每天會飲用一杯薑、西芹、蘋果、紅蘿蔔，打成的新鮮蔬果汁，每星期也會挑一天蔬果日，只吃水果和蔬菜，幫助身體減少負擔之外，女王也會在午餐前來一小杯特調酒，是由杜松子酒和杜本內葡萄酒，以1:2比例調製而成，不僅能幫助心血管功能、抗衰老，也有加強肌膚抗炎效果。

英國女王健康體態秘訣：最愛時令蔬果

女王對於飲食的堅持，就是只吃時令的新鮮蔬果，而她熱愛的主菜是有豐富營養的蘇格蘭三文魚佐蔬菜，補充高蛋白質的同時也防止心血管疾病。另外，女王在餐與餐之間，也絕對不吃零食，晚餐也不吃精製麵粉或任何碳水化合物，這也是她一直維持健康好體態的秘訣！

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英國女王養生秘訣：良好的生活作息

女王固定每天早上7：30起床，晚上11：00入睡，8點之後不再進食，維持日常的生活好習慣，才能隨時保持在完美狀態。另外，女王每週末都會在溫莎大公園裏散步快走，抬頭挺胸，慢慢加快步速，直到身體微微出汗。年輕時，女王也熱愛在溫莎城堡的綠原上騎馬，隨着年事已高，已經很少見到女王騎馬奔馳的英姿了。

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