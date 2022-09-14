美媒：PCAOB人員最快本週抵港　啟動檢查在美華企審計底稿

美媒9月14日引述消息稱，美國上市公司會計監督委員會（Public Company Accounting Oversight Board，PCAOB）檢查人員可能最早會在本週內抵達香港。



根據彭博社，消息人士透露，PCAOB人員最快本週來港，以根據8月達成的協議，開始檢查在美上市中國企業審計底稿。他們之後必須決定是否有足夠資料以認定中國公司是否合規。

報道指，檢查會從阿里巴巴、百勝中國和其他企業開始。審查在香港進行是因為香港防疫限制沒那麼嚴格。而由於大多文件存放在中國大陸，在香港審查也為相關人員帶來挑戰。

這間傳媒稱，尚不清楚美國上市公司會計監督委員會官員會否獲准豁免接受「3＋4」強制檢疫安排。

為何要審查？

美國會2020年通過《外國公司問責法》（Holding Foreign Companies Accountable Act），12月18日交時任總統特朗普（Donald Trump）簽署生效。

法案規定上市公司必須披露公司是否由外國政府持有或控制，並合乎美國法規，否則將被除牌，禁止在紐約證券交易所及納斯達克交易所進行交易。有關法案被指主要針對中國。

它也規定，如果外國公司連續3年未能通過PCAOB的審計，將禁止在美國任何交易所上市。

中國證券監督管理委員會、中國財政部8月26日與美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）簽署審計監管合作協定，並表示近期將啟動相關合作。