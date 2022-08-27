中美達成審計協議　美國可以從中獲得什麼訊息？︱新聞背後

中國證監會8月26日宣布，與美國上市公司會計監管委員會（PCAOB）達成協議，就在美國上市的中概股審計取得共識，有望解決中概股審計監管問題。此舉意味延燒多時的中概股大規模除牌風險得以化解，有助安穩市場。



美國監管機構長期以來一直要求獲得在美國上市的中國企業審計紀錄，但北京以安全理由不予提供。在美國上市的瑞辛咖啡在2020年被揭審計造假行為，結果發現偽造交易近22億元人民幣，引起關注，刺激美國國會同年通過《外國公司問責法》。

圖為2014年，在美國紐約上市，在電子標板阿里巴巴集團。阿里巴巴同被列入可能除牌名單。（AP）

法案要求所有在美國上市的所有公司，披露審計紀錄予檢視，如連續三年拒絕公開審計紀錄，可被勒令除牌。在美國上市的中國企業共計200間以上，若全被除牌將引發市場動盪。

協議中美國可做什麼？

原則上協議允許美國監管委員（PCAOB）直接對中國企業的審計紀錄進行檢視，協議中限制中國以任何理由隱瞞或編輯審計文件中包含的信息。PCAOB亦可直接對中國審計公司人員進行查詢，以獲得必要訊息。

但對於部分中國認為敏感的數據，可以「保護」形式限制指定少數審計員進行檢閱。PCAOB表示這類的方法也會出現在其他國家的企業上。

檢視在香港進行

審計檢閱預定在香港進行，以香港一國兩制的原則上運作。PCAOB人員表示，在香港執行檢視工作是因香港的新冠疫情檢疫規定較中國大陸寬鬆，因此不排除未來會在中國本土進行檢閱。

PCAOB人員最快9月中旬便會前往香港開始審計準備工作。

美國官員強調，達成協議並不代表事件可以落幕，他們必需按在香港工作的情況，完成檢查並感到滿意後，才會肯定中國給予的承諾。監管PCAOB的美國證券交易委員會（SEC）前負責人萊德（Paul Leder）表示，若不是有威脅退市，中國當局永遠也不會容許美國監管局這樣無限制地檢視相關的審計紀錄。