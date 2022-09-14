英女王靈柩運抵西敏廳稍後供公眾瞻仰　倫敦料萬人排隊︱持續更新

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II，又譯伊麗莎白二世）9月8日離世，國葬定於19日舉行。靈柩14日下午移送西敏宮，屆時英王查理斯三世、威廉王子、哈里王子等隨行護送，此也會是英女王最後一次離開白金漢宮。靈柩之後會在西敏宮內的西敏廳（Westminster Hall）供公眾瞻仰。本文持續更新最新消息。



【22:27】紀念儀式結束，查理斯三世乘車離開。英女王靈柩會在英國時間下午5時（香港時間15日凌晨0時）起供公眾瞻仰。

英女王逝世：2022年9月14日，王室成員向女王的靈柩致敬（AP）

【22:08】靈柩抵達西敏宮內的西敏廳（Westminster Hall），現場舉行紀念英女王的儀式，坎特伯雷大主教（Archbishop of Canterbury）負責主持。

英國王室透過YouTube直播儀式（按此觀看）

⚫ A Service for the reception of Her Majesty The Queen's coffin at Westminster Hall: — The Royal Family (@RoyalFamily) September 14, 2022

【21:50】英女王的靈柩上放有皇家旗幟及帝國王冠（Imperial State Crown）。

【21:25】移靈儀式已經開始，馬車開始運送靈柩前往西敏宮。英王查理斯三世、威廉王子、哈里王子等人隨行。

【20:28】英媒報道，官員提醒指部份民眾可能要排隊輪候長達30小時，才能瞻仰英女王的靈柩。

天空新聞又指，倫敦運輸局正面臨歷來最大的事件和挑戰，數以萬計的民眾正準備前往首都向女王致敬。

英女王逝世：2022年9月14日倫敦街道人頭湧湧，民眾等候女王的靈柩車隊經過（AP）

【20:19】英國麥當勞公布，所有英國分店都會在國葬日（即9月19日）的下午5時前停業，以讓這間公司的所有人都可以向女王致意。

All of our UK restaurants will be closed on Monday until 5pm, to allow everyone at McDonald’s to pay their respects to Her Majesty Queen Elizabeth II.



Operating hours and services may vary after 5pm, so please check our app before travelling. pic.twitter.com/OOws3q8hnb — McDonald's UK (@McDonaldsUK) September 14, 2022

【19:01】天空新聞台報道，在這次移靈儀式中的馬匹都會先接受特別訓練，以習慣人多、嘈吵、周圍滿是鼓聲與哭聲的環境。

【18:50】英女王靈柩14日會移送至西敏宮，由於實施空域限制，英國希斯路機場多個航班受影響，其中英國航班證實會取消16個短程航班。

【17:35】查理斯三世已抵達白金漢宮。稍後他將護送英女王的靈柩移往西敏宮。

【16:20】中國外交部發言人表示，中方正在積極考慮派高級別代表團出席英女王的國葬，將適時發布有關消息。

【15:43】加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）宣布把英女王的國葬日、即今年9月19日定為聯邦假期。

【15:32】英女王靈柩會在英國時間下午5時（香港時間15日凌晨0時）起供公眾瞻仰，據天空新聞台（Sky News）報道，部份民眾已開始排隊，其中有一名從英格蘭西南部薩默塞特（Somerset）前來的女子已輪候超過13小時。

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【15:10】英國廣播公司報道，英女王的靈柩伯在英國時間下午2時22分（香港時間下午9時22分）離開白金漢宮，預計在下午3時（香港時間下午10時）抵達西敏宮。坎特伯雷大主教（Archbishop of Canterbury）之後會舉行儀式。

在靈柩移送期間，多名王室成員會隨行護送，包括新國王查理斯三世（King Charles III）與兩名兒子威廉王子（Prince William）、哈里王子（Prince Harry），也包括安妮公主（Princess Anne）、安德魯王子（Prince Andrew）、愛德華王子（Prince Edward）。

王后卡米拉、王儲妃凱特、哈里王子的妻子梅根、愛德華王子的妻子蘇菲則會在車上，伴隨靈柩車隊前往西敏宮。

英女王逝世：2022年9月10日，王儲威廉（左）與弟弟哈里王子（右）在溫莎堡外與民眾會面（AP）

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