英女王靈柩運抵西敏廳稍後供公眾瞻仰 倫敦料萬人排隊︱持續更新
英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II，又譯伊麗莎白二世）9月8日離世，國葬定於19日舉行。靈柩14日下午移送西敏宮，屆時英王查理斯三世、威廉王子、哈里王子等隨行護送，此也會是英女王最後一次離開白金漢宮。靈柩之後會在西敏宮內的西敏廳（Westminster Hall）供公眾瞻仰。本文持續更新最新消息。
【22:27】紀念儀式結束，查理斯三世乘車離開。英女王靈柩會在英國時間下午5時（香港時間15日凌晨0時）起供公眾瞻仰。
【22:08】靈柩抵達西敏宮內的西敏廳（Westminster Hall），現場舉行紀念英女王的儀式，坎特伯雷大主教（Archbishop of Canterbury）負責主持。
英國王室透過YouTube直播儀式（按此觀看）
⚫ A Service for the reception of Her Majesty The Queen's coffin at Westminster Hall:— The Royal Family (@RoyalFamily) September 14, 2022
【21:50】英女王的靈柩上放有皇家旗幟及帝國王冠（Imperial State Crown）。
【21:25】移靈儀式已經開始，馬車開始運送靈柩前往西敏宮。英王查理斯三世、威廉王子、哈里王子等人隨行。
【20:28】英媒報道，官員提醒指部份民眾可能要排隊輪候長達30小時，才能瞻仰英女王的靈柩。
天空新聞又指，倫敦運輸局正面臨歷來最大的事件和挑戰，數以萬計的民眾正準備前往首都向女王致敬。
【20:19】英國麥當勞公布，所有英國分店都會在國葬日（即9月19日）的下午5時前停業，以讓這間公司的所有人都可以向女王致意。
All of our UK restaurants will be closed on Monday until 5pm, to allow everyone at McDonald’s to pay their respects to Her Majesty Queen Elizabeth II.— McDonald's UK (@McDonaldsUK) September 14, 2022
Operating hours and services may vary after 5pm, so please check our app before travelling. pic.twitter.com/OOws3q8hnb
【19:01】天空新聞台報道，在這次移靈儀式中的馬匹都會先接受特別訓練，以習慣人多、嘈吵、周圍滿是鼓聲與哭聲的環境。
【18:50】英女王靈柩14日會移送至西敏宮，由於實施空域限制，英國希斯路機場多個航班受影響，其中英國航班證實會取消16個短程航班。
【17:35】查理斯三世已抵達白金漢宮。稍後他將護送英女王的靈柩移往西敏宮。
【16:20】中國外交部發言人表示，中方正在積極考慮派高級別代表團出席英女王的國葬，將適時發布有關消息。
【15:43】加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）宣布把英女王的國葬日、即今年9月19日定為聯邦假期。
【15:32】英女王靈柩會在英國時間下午5時（香港時間15日凌晨0時）起供公眾瞻仰，據天空新聞台（Sky News）報道，部份民眾已開始排隊，其中有一名從英格蘭西南部薩默塞特（Somerset）前來的女子已輪候超過13小時。
【15:10】英國廣播公司報道，英女王的靈柩伯在英國時間下午2時22分（香港時間下午9時22分）離開白金漢宮，預計在下午3時（香港時間下午10時）抵達西敏宮。坎特伯雷大主教（Archbishop of Canterbury）之後會舉行儀式。
在靈柩移送期間，多名王室成員會隨行護送，包括新國王查理斯三世（King Charles III）與兩名兒子威廉王子（Prince William）、哈里王子（Prince Harry），也包括安妮公主（Princess Anne）、安德魯王子（Prince Andrew）、愛德華王子（Prince Edward）。
王后卡米拉、王儲妃凱特、哈里王子的妻子梅根、愛德華王子的妻子蘇菲則會在車上，伴隨靈柩車隊前往西敏宮。
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英女王逝世後，國葬何時舉行？
英女王國葬定於9月19日在倫敦西敏寺舉行。
國葬的安排如何？哪些人會出席？
預計約500名外國政要會出席，包括美國總統拜登（Joe Biden）、英聯邦成員國領袖、日皇德仁等人，英國王室也會邀請歐洲其他王室成員，一些對社區有貢獻或與女王有交情的人物也在邀請名單之上，例如是與女王關係友好的練馬師。