美國警告中國倘侵台或推「俄式制裁」 包括一個「核選項」
美國已警告中國，華府就俄羅斯入侵烏克蘭所實施的制裁，應被視為對北京的警告，即中國進犯台灣會招致什麼後果。然而，由於中國在全球經濟中扮演重要角色，爭取對這些制裁行動的支持將比制裁俄羅斯困難許多。
美國國會立法草案已勾勒涵蓋所有層面的懲罰性制裁，若中國對台灣動手，即可能會對中國施加制裁，對象包括中國國家主席習近平和其他領導人，還會採取行動把中國的銀行排除在全球市場之外、禁止中國企業在美國上市、禁止進口中國貨物和遏阻中國能源計劃等。
制裁習近平？
台媒15日報道，制裁對象原本包括習近平，但14日在參議院外交委員會通過的修正版未含這一部分，僅列出國家主席顧問、高級決策機構人員和軍事將領等。
對「核選項」審慎為之
英媒形容禁止美中銀行之間所有美元業務的制裁措施是核選項。報道稱，儘管這能有效把中國機構凍結在國際金融體系之外，但這種作法或對美國和全球經濟造成更廣泛傷害，美國不太可能會動用「核選項」，尤其是制裁初期。
美國前官員兼華盛頓智庫捍衛民主基金會（Foundation for Defense of Democracies）學者辛格頓（Craig Singleton）9月15日在捍衛民主基金會發表演講時稱，美國可能願意考慮採取打擊與中國共產黨有關聯的金融機構的措施，這些金融機構包括中國人民銀行（即中國的央行）以及支持貿易和工業的各種國營銀行，但門檻會相當高。
辛格頓解釋，「我相信許多美國決策者不太願意採取非常嚴苛的措施，至少在（中國）實際進犯（台灣）前是如此」，此類舉措可能「嚴重損害美國經濟」。
初期或從國防、科技和航天領域下手
與「核選項」相反，決策者最初可能會選擇沒那麼戲劇化的措施，例如凍結中國官員、企業和機構的資產，對某些銀行採取更多限制措施，制定禁止有利中國軍事工業複合體（Military-Industrial Complex）交易的規則，包括半導體和航天產業。
若美實施經濟制裁 亞洲盟國或不願跟隨
來自亞洲國家的支持對有效制裁至關重要，但鑑於亞洲國家與中國的經濟關係密切，美國將難以說服這些國家。
報道引述亞洲外交官稱：「俄羅斯與全球經濟聯繫已遠不及中國。」然而，除澳洲、日本、新加坡和韓國外，多數亞洲國家對俄羅斯入侵烏克蘭僅限於口頭譴責。
這名外交官說：「（在中國身上）發生俄羅斯式制裁的這種威脅，我不確定（這樣的事）有幾現實。」
他表示：「最有可能支持美國立場的國家是日本。但日本企業，儘管他們試圖實現多元化，仍有這麼多（產品）在中國的生產。我不知道他們能迅速放棄什麼。」
報道也引述一名美國在亞盟國的官員稱：「許多國家對制裁中國未做好準備。」