美國警告中國倘侵台或推「俄式制裁」　包括一個「核選項」

美國已警告中國，華府就俄羅斯入侵烏克蘭所實施的制裁，應被視為對北京的警告，即中國進犯台灣會招致什麼後果。然而，由於中國在全球經濟中扮演重要角色，爭取對這些制裁行動的支持將比制裁俄羅斯困難許多。



美國國會立法草案已勾勒涵蓋所有層面的懲罰性制裁，若中國對台灣動手，即可能會對中國施加制裁，對象包括中國國家主席習近平和其他領導人，還會採取行動把中國的銀行排除在全球市場之外、禁止中國企業在美國上市、禁止進口中國貨物和遏阻中國能源計劃等。

制裁習近平？

台媒15日報道，制裁對象原本包括習近平，但14日在參議院外交委員會通過的修正版未含這一部分，僅列出國家主席顧問、高級決策機構人員和軍事將領等。

對「核選項」審慎為之

英媒形容禁止美中銀行之間所有美元業務的制裁措施是核選項。報道稱，儘管這能有效把中國機構凍結在國際金融體系之外，但這種作法或對美國和全球經濟造成更廣泛傷害，美國不太可能會動用「核選項」，尤其是制裁初期。

美國前官員兼華盛頓智庫捍衛民主基金會（Foundation for Defense of Democracies）學者辛格頓（Craig Singleton）9月15日在捍衛民主基金會發表演講時稱，美國可能願意考慮採取打擊與中國共產黨有關聯的金融機構的措施，這些金融機構包括中國人民銀行（即中國的央行）以及支持貿易和工業的各種國營銀行，但門檻會相當高。

中美關係：圖為2012年2月14日，中國時任國家副主席習近平訪問美國期間在華盛頓白宮與美國時任副總統拜登會面期間，兩人滿臉笑容。（Getty）

辛格頓解釋，「我相信許多美國決策者不太願意採取非常嚴苛的措施，至少在（中國）實際進犯（台灣）前是如此」，此類舉措可能「嚴重損害美國經濟」。

初期或從國防、科技和航天領域下手

與「核選項」相反，決策者最初可能會選擇沒那麼戲劇化的措施，例如凍結中國官員、企業和機構的資產，對某些銀行採取更多限制措施，制定禁止有利中國軍事工業複合體（Military-Industrial Complex）交易的規則，包括半導體和航天產業。

若美實施經濟制裁 亞洲盟國或不願跟隨

來自亞洲國家的支持對有效制裁至關重要，但鑑於亞洲國家與中國的經濟關係密切，美國將難以說服這些國家。

報道引述亞洲外交官稱：「俄羅斯與全球經濟聯繫已遠不及中國。」然而，除澳洲、日本、新加坡和韓國外，多數亞洲國家對俄羅斯入侵烏克蘭僅限於口頭譴責。

這名外交官說：「（在中國身上）發生俄羅斯式制裁的這種威脅，我不確定（這樣的事）有幾現實。」

他表示：「最有可能支持美國立場的國家是日本。但日本企業，儘管他們試圖實現多元化，仍有這麼多（產品）在中國的生產。我不知道他們能迅速放棄什麼。」

報道也引述一名美國在亞盟國的官員稱：「許多國家對制裁中國未做好準備。」