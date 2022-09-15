上合峰會｜習近平晤普京：任何國家都無權做台灣問題的裁判官

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁、蒲亭或蒲廷）9月15日抵達烏茲別克（Uzbekistan）撤馬爾罕（Samarkand） 出席上海合作組織峰會第二十二次會議，並與中國國家主席習近平會面。



習近平在與普京會面時稱，任何國家都無權做台灣問題的裁判官，中國決不容忍干涉。

習近平稱，中國願與俄羅斯一起，使不斷變化的世界走上可持續發展的道路。他指中方願與俄方一起努力，樹立一個負責任的大國榜樣，發揮領導作用。他說願與普京就國際議程、以及共同關心的問題交換意見。

普京表示，俄羅斯珍視中國在烏克蘭問題上所持的平衡立場。他指俄羅斯堅定奉行「一個中國」原則，譴責美國在台灣的挑釁行動，而建立單極世界的企圖今天已呈現出醜陋形態。他稱2022年俄中貿易額將創歷史新高，未來將突破2,000億美元。

雙方就經貿合作問題進行討論。俄中兩國仍然擬在2024年前將貿易額提升至2,000億美元水平。俄羅斯總統助理烏沙科夫在會晤前向記者表示，雙方將討論烏克蘭議題。據他介紹，中國理解俄羅斯展開特別軍事行動的原因，並主張以平衡的方式解決烏克蘭危機。

與普京會晤的國家首腦：

●中國國家主席習近平

●吉爾吉斯總統扎帕羅夫（Sadyr Japarov）

●土庫曼總統別爾德穆哈梅多夫（Gurbanguly Berdymukhamedov）

●伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）

●巴基斯坦總理夏巴茲・謝里夫（Shehbaz Sharif）

●印度總理莫迪（Narendra Modi）

●土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）

●阿塞拜疆總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）

一年一度的上海合作組織峰會9月15至16日在烏茲別克撒馬爾罕舉行。俄羅斯衛星通訊社引述烏沙科夫稱，除習近平外，普京在上合組織峰會期間還會與伊朗總統萊希、印度總理莫迪、巴基斯坦總理夏巴茲・謝里夫和吉爾吉斯總統扎帕羅夫等國家領導人會晤。