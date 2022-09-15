普京抵烏茲別克出席上合峰會 將晤習近平
撰文：許懿安
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央視9月15日稱俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁、蒲亭或蒲廷）當地時間9月15日上午抵達烏茲別克（Uzbekistan）撤馬爾罕（Samarkand） ，將出席上海合作組織峰會第二十二次會議，並出進行雙邊會見。
英媒稱兩人在當地時間下午會面。
俄羅斯克里姆林宮（Kremlin）宣布，總統普京與中國國家主席習近平9月15日將在烏茲別克會晤，期間會談及烏克蘭和台灣的議題。
將與普京會晤的國家首腦或政要：
●中國國家主席習近平
●吉爾吉斯總統扎帕羅夫（Sadyr Japarov）
●土庫曼總統別爾德穆哈梅多夫（Gurbanguly Berdymukhamedov）
●伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）
●巴基斯坦總理夏巴茲・謝里夫（Shehbaz Sharif）
●印度總理莫迪（Narendra Modi）
●土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）
●阿塞拜疆總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）
一年一度的上海合作組織峰會9月15至16日在烏茲別克撒馬爾罕舉行。俄羅斯衛星通訊社引述烏沙科夫稱，除習近平外，普京在上合組織峰會期間還會與伊朗總統萊希、印度總理莫迪、巴基斯坦總理夏巴茲∙謝里夫和吉爾吉斯總統扎帕羅夫等國家領導人會晤。