普京抵烏茲別克出席上合峰會　將晤習近平

央視9月15日稱俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁、蒲亭或蒲廷）當地時間9月15日上午抵達烏茲別克（Uzbekistan）撤馬爾罕（Samarkand） ，將出席上海合作組織峰會第二十二次會議，並出進行雙邊會見。



英媒稱兩人在當地時間下午會面。

俄羅斯克里姆林宮（Kremlin）宣布，總統普京與中國國家主席習近平9月15日將在烏茲別克會晤，期間會談及烏克蘭和台灣的議題。

將與普京會晤的國家首腦或政要：

●中國國家主席習近平

●吉爾吉斯總統扎帕羅夫（Sadyr Japarov）

●土庫曼總統別爾德穆哈梅多夫（Gurbanguly Berdymukhamedov）

●伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）

●巴基斯坦總理夏巴茲・謝里夫（Shehbaz Sharif）

●印度總理莫迪（Narendra Modi）

●土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）

●阿塞拜疆總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）

一年一度的上海合作組織峰會9月15至16日在烏茲別克撒馬爾罕舉行。俄羅斯衛星通訊社引述烏沙科夫稱，除習近平外，普京在上合組織峰會期間還會與伊朗總統萊希、印度總理莫迪、巴基斯坦總理夏巴茲∙謝里夫和吉爾吉斯總統扎帕羅夫等國家領導人會晤。