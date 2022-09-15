北京警告《台灣政策法案》將極大動搖中美關係

中國外交部發言人9月15日稱，《台灣政策法案》倘繼續審議推進甚至通過成法，將極大動搖中美關係的政治基礎，對中美關係以及台海和平穩定將造成極其嚴重的後果。



據中國外交部網站引述，中國外交部發言人毛寧9月15日回應說，《台灣政策法案》嚴重違背美方在台灣問題上對中國大陸所作承諾，違反一個中國原則和中美三個聯合公報，干涉中國內政，違背國際法和國際關係基本準則，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤訊號。中國大陸對此堅決反對，已向美國提出嚴正交涉。

毛寧說，世界上只有一個中國，台灣是不可分割的一部份。中國大陸將堅定不移推進國家完全統一。任何國家、任何勢力、任何人都不要錯估中國大陸和大陸人民捍衛國家主權和領土完整、實現國家統一和民族復興的堅強決心、堅定意志和強大能力。

毛寧還說，一個中國原則是中美關係的政治基礎，也是中美三個聯合公報的核心內涵。該案如繼續審議推進甚至通過成法，將極大動搖中美關係的政治基礎，對中美關係以及台海和平穩定將造成極其嚴重的後果。

他表示，強烈敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，切實將美國領導人作出的不支持「台獨」承諾落到實處，停止打「台灣牌」搞「以台制華」，停止推進審議有關法案。中國大陸將視該案進展情況和最終結果，採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權和領土完整。

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