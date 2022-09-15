上合峰會｜普京晤習近平　讚中國在烏立場　斥美國在台海挑釁行為

中國國家主席習近平9月15日與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁、蒲亭或蒲廷）在烏茲別克撒馬爾罕（Samarkand）會談。俄媒稱普京表示，俄羅斯「珍視中國在烏克蘭危機問題上所持的平衡立場」，譴責美國「在台海的挑釁行為」。



俄羅斯讚賞中國在烏克蘭危機上的平衡立場，理解中國對這一問題的關切，但也將闡明己方觀點。

普京說：「我們讚賞我們中國朋友對烏克蘭危機的平衡立場。我們理解你們在這個問題上的疑問和關切，在今天的會議上，我們當然也會詳細闡明我們在這個問題上的立場——儘管我們之前已經談過了。」

上合峰會・習普會：圖為俄羅斯克里姆林宮發圖，可見中俄領袖在烏茲別克出席上合峰會期間進行會晤，圖為中國國家主席習近平。（AP）

俄譴責美在台海挑釁

普京在與習近平會晤時稱，俄羅斯譴責美國及其附庸國在台灣海峽的挑釁行為。

普京說：「就我們而言，我們在實踐中堅定地堅持一個中國原則，譴責美國及其附庸國在台灣海峽的挑釁行為。」

普京也在會晤中表示，建立單極世界的企圖最近表現得很醜陋。

普京稱：「建立單極世界的企圖最近表現得絕對醜陋，這對於地球上絕大多數國家來說是絕對不可接受的。」

習近平稱，中國願與俄羅斯一道，使不斷變化的世界走上可持續發展的道路。

他說，中方願與俄方一道努力，樹立一個負責任的大國榜樣，發揮領導作用，使不斷變化的世界走上可持續和積極發展的道路。

他還表示願與普京總統就國際議程和共同關心的問題交換意見。

上合峰會・習普會：圖為俄羅斯克里姆林宮發圖，可見中俄領袖在烏茲別克出席上合峰會期間進行會晤，圖為是俄羅斯總統普京。（AP）

中俄就全球穩定發揮作用

莫斯科和北京的外交政策在確保全球和地區穩定方面發揮着關鍵性的作用。

普京說：「俄中兩國合作堪稱典範。莫斯科和北京的外交政策聯手在確保全球和地區穩定方面發揮着關鍵性的作用。我們共同主張建立以國際法為基礎、以聯合國為中心的公正、民主和多極化的國際秩序，而不是某些人發明並試圖強加給他人的某些規則，甚至都沒有解釋它是些什麼。」

普京也在會京中說：俄羅斯聯邦和中國倡導建立基於國際法而不是人為規則的國際秩序。

中俄經貿關係趨緊密

普京在與習近平和蒙古國總統呼日勒蘇赫的會晤中表示，今年第一季度，俄羅斯和中國以本國貨幣結算的貿易份額上升至 27.5%。

普京說：「習近平先生和我今天可以滿意地確認，今年一季度，本幣結算在俄中貿易中的比重提高到了27.5%。」

中俄將就經貿合作問題進行討論。俄中兩國仍然擬在2024年前將貿易額提升至2000億美元水平。