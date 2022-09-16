美國少女殺強姦犯遭罪　被判緩刑5年　須賠死者家屬逾百萬元

美國艾奧瓦州（Iowa）人口販運受害人、17歲皮珀・劉易斯（Pieper Lewis）2020年刺死強姦她的男子，最初被控一級謀殺罪。法官13日作出裁決，判處她接受5年的密切監督緩刑，並依法命令她向死者家屬賠償15萬美元（約117萬港元）。



當時15歲的劉易斯（Pieper Lewis）2020年6月殺死37歲的布魯克斯（Zachary Brooks）。事發前她為逃離虐待她的繼母離家出走。劉易斯睡在德梅因（Des Moines）一棟建築物的走廊時，一名28歲男子收留她，但他把她賣給其他男人，強迫她與他們發生性行為。

那名28歲的男子持刀強迫她到布魯克斯的公寓，與布魯克斯發生性行為。她供稱布魯克斯在他死前數週都對她犯下獸行，後來她真的忍受不了，從床頭櫃抓起一把刀，對熟睡的布魯克斯狂刺30多刀。檢警對她遭受性侵犯與人口販賣並無爭議，只是檢方認為布魯克斯被殺時是睡着的，對她並不構成直接危險。

檢方對她控以過失殺人與故意傷害罪，她供認不諱——這2項罪名可判處最高10年的有期徒刑，但她也為自己的行為辯護。波克郡（Polk County）地方法院法官波特（David M. Porter）13日作出暫緩執行判決（Deferred Sentence），命令她接受被安置到一處寄宿設施、必須配戴追蹤裝置，以及從事600小時社區服務。如她違反5年緩刑的任何條件，就可能被送進監獄，開始服刑20年。

波特法官對於判處劉易斯對死者家屬賠償，坦言自己「別無選擇」，因賠償按州法是強制性措施，且相關法律已經州最高法院的同意。波特告訴劉易斯，「我敢肯定，妳人生的接下來5年將滿是妳不同意的規定。這是妳要求的第二次機會，不會有第三次了」。

法官判決出爐後，曾為劉易斯高中老師的席佩爾（Leland Schipper）在眾籌網站GoFundMe發起項目為她籌款，協助她支付賠償金，本來目標是20萬美元，如今已募得逾43萬美元。